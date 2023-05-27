Merve Dizdar Cannes'taki ödülü sosyal medyada gündem oldu: "İyi haberlerin başlangıcı olsun"

76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmasının ardından sosyal medyada trend topic oldu.

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Merve Dizdar Cannes'taki ödülü sosyal medyada gündem oldu: "İyi haberlerin başlangıcı olsun"

76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldıMerve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldıKültür - Sanat

Merve Dizdar, #Cannes2023 teşekkür konuşmasında ödülünü umut etmekten vazgeçmeyen tüm kızkardeşlere ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara adadı.

Dizdar ödülü almasıyla birlikte sosyal medyada birçok kullanıcı destek ve tebrik mesajları atarken, Merve Dizdar Twitter'da trend topic oldu.

İşte Dizdar için bir çok isim tarafından atılan destek mesajları:

 Merve Dizdar Cannes'taki ödülü sosyal medyada gündem oldu: "İyi haberlerin başlangıcı olsun" - Resim : 2

Merve Dizdar Cannes'taki ödülü sosyal medyada gündem oldu: "İyi haberlerin başlangıcı olsun" - Resim : 3

Merve Dizdar Cannes'taki ödülü sosyal medyada gündem oldu: "İyi haberlerin başlangıcı olsun" - Resim : 4

Merve Dizdar Cannes'taki ödülü sosyal medyada gündem oldu: "İyi haberlerin başlangıcı olsun" - Resim : 5

Merve Dizdar Cannes'taki ödülü sosyal medyada gündem oldu: "İyi haberlerin başlangıcı olsun" - Resim : 6

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Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
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