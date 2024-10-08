Mersin Devlet Opera ve Balesi Yeni Eserler Ekledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2024-2025 sanat sezonunda, beğeniyle takip edilen eserlerine 6 yeni temsil ekleyerek izleyicilerinin karşısına çıkacak.

MDOB, 2024-2025 sanat sezonuna 1 Ekim'de açılış konseriyle başladı.

Yeni sanat sezonunda repertuvarına 3 opera, 2 bale ve 1 çocuk oyunu ekleyen MDOB, opera, bale, müzikal ve konserlerden oluşan toplam 125'ten fazla temsili sanatseverlerle buluşturacak. Yeni yılda aralarında "Carmen" operası ve "Fındıkkıran" balesinin de yer aldığı 5 eserin prömiyeri gerçekleştirilecek. "Saraydan Kız Kaçırma" operası da bu sezon MDOB sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer, AA muhabirine, 6 eseri prömiyer olarak sahneleyeceklerini söyledi.

Provaların devam ettiğini belirten Biçer, "MDOB, 2023-2024 sanat sezonunu dolu bir şekilde ve seyircilerimizin büyük ilgisiyle tamamladık. 2024-2025 sanat sezonuna 1 Ekim itibarıyla perdelerimizi açarak başladık." diye konuştu.

- "TÜM SANATSEVERLERE HITAP EDECEK BIR PROGRAM YAPMAYA ÖZEN GÖSTERDIK"

Biçer, tüm temsillerini kapalı gişe oynadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yeni sezonda 6 yeni eser sergileyeceğiz. Yeni oyunların içerisinde çocuk oyunları da var. 7'den 70'e tüm sanatseverlere hitap edecek bir program yapmaya özen gösterdik. Geleneksel hale gelen müze ve ören yeri konserlerimize bu sezonda da devam edeceğiz. Kurumumuzun çocuk balesi ve korosunun kurs seçmeleri tamamlandı. Ekim itibarıyla çocuklarımızın bale kursları başlayacak. Şehrimizin yapısı gereği her milletten izleyicimiz ve sanatseverimiz var, bu bizi mutlu ediyor."

Mersin'de 2 yıldır yaşayan sanatsever Mustafa Kaya da tüm sanatsal etkinliklere katıldığını anlattı.

Oyunlara herkesin ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaya, "Devlet Opera ve Balesi'nin etkinlikleri Mersin için büyük bir kazanç. Geçen yıl olsun bu yıl olsun tüm oyunlara gelmeye çalışıyorum. Sanatseverler için yine müthiş bir sezon başlıyor. Ekimde sahnelenecek eserlerin tüm biletlerini şimdiden aldım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA