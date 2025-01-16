'Matrix' Heyecanı İstanbul'da: Tarihleri Belli Oldu

Dünyada milyonlarca sinemaseverin hayranı olduğu Matrix serisinin heyecanı Pera Müzesi'nde yaşanacak. "Matrix"in tüm filmlerinin gösterileceği program, 31 Ocak-16 Şubat'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilecek.

Son Güncelleme:
'Matrix' Heyecanı İstanbul'da: Tarihleri Belli Oldu

İstanbul'da Matrix filmlerinin heyecanı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde yaşanacak. "Vera Molnar'ın İzinde" sergisine paralel hazırlanan "Sıfırlar ve Birler" programı kapsamında "Matrix"in tüm filmleri izleyici karşısına çıkacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, sinemanın kült serilerinden "Matrix"in tüm filmlerinin gösterileceği program, 31 Ocak-16 Şubat'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilecek.

Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film) tarafından hazırlanan yılın ilk programı, sinemaseverleri dijital sanat ve algoritma dünyasına davet ediyor.

DİJİTAL EVRENLERE YOLCULUK YAŞANACAK

Beyaz perdede 25 yıl önce ilk filmi izleyiciyle buluşan "Matrix" serisi, dijital estetiği, görsel efektleri ve ikonlaşan "yeşil kod" tasarımıyla hem popüler kültüre hem de dijital sanata yön verdi.

Yapay zeka, algoritmalar ve sanal gerçeklik kavramlarını felsefi derinlikle ele alan seri, dijital dünyaların sanat ve teknolojiyle olan ilişkisine yeni bakış açısı kazandırdı.

Serinin 1999'da beyazperdede gösterilen ilk filmi "Matrix"te, gündüzleri sıradan bilgisayar programcısı, geceleri ise Neo adıyla bilinen hacker olarak iki farklı hayat süren Thomas'ın hayatı, gizemli Trinity ve karizmatik lider Morpheus'la tanışmasıyla bir anda değişir. Yapay zeka tarafından köleleştirilen insanlığın yaşadığı dünyada büyük mücadeleye girişen Neo'nun bu ilk hikayesi, 4 dalda Oscar almıştı.

Serinin 2003'te vizyona giren ikinci filmi "Matrix Reloaded"da Neo, Trinity ve Morpheus, düşmanlarıyla hem simülasyon dünyasında hem de gerçeklikte mücadele ederken, Neo özgür irade ve döngüsel yapılardan oluşan sistem arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Serinin ikinci filmiyle aynı yıl seyirciyle buluşan üçüncü filmi "Matrix Revolutions"ta ise Matrix ile gerçek dünya arasındaki garip boşlukta sıkışıp kalan Neo, Morpheus ve Trinity tarafından kurtarılıyor. Neo ve Smith, insanlığın ve sistemin kaderini belirleyecek epik mücadelede karşı karşıya geliyor.

Serinin 18 yıl sonra gelen son filmi "Matrix Resurrections"da ise Neo, Thomas Anderson adıyla başarılı bir video oyun tasarımcısı olarak San Francisco'da yaşıyor. Matrix evreninden tamamen uzakta yaşıyor olsa da Trinity'yi andıran bir kadınla karşılaşması ve kendisine Morpheus'a benzeyen genç adamın rehberlik etmeye başlamasıyla Matrix'in hala hayatının bir parçası olduğunu hatırlayan Neo, kendi kimliğini, geçmişini ve Matrix'teki rolünü yeniden keşfederken, daha güçlü sistemle karşı karşıya olduğunu fark ediyor.

Program kapsamındaki film gösterimleri, indirimli müze giriş biletiyle izlenebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Matrix İstanbul
Son Güncelleme:
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
Caz Müziğin Önemli İsmi Diana Krall 10 Yıl Sonra Yeniden Türkiye'ye Geliyor 10 Yıl Sonra Yeniden Türkiye'ye Geliyor
Yaprak Dökümü'nün 'Neyyir Hanımı'ydı... Oyuncu Bedia Ener Hayatını Kaybetti! Ünlü Oyuncudan Acı Haber
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor 25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor
Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?... Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?...