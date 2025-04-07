Maltepeli Kadınlar Beyaz Perdeye Adım Attı

Maltepe Belediyesi tarafından başlatılan, kadınların sinemanın her detayını uygulamalı olarak öğrenebildiği atölye sayesinde ilk film çekildi. Film, Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gösterime girdi ve büyük ilgi gördü. Özellikle Maltepeli kadınların yoğun ilgi gösterdiği film, gösterim sonunda izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca 6. Avrupa Film Festivali’nde "En İyi Belgesel" ödülünü alan Arşipel Kadınları filmi de Maltepelilerle buluştu.

SÖYLEŞİ YAPILDI

Film gösteriminin ardından bir söyleşi düzenlendi. Yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit ve Nejla Deveci İmancı’nın katıldığı söyleşide bu özel günün anlamı, Maltepelilik kimliği ve dayanışma kültürü üzerine konuşmalar yapıldı. Ayrıca film yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığı ve kamera arkasında yaşanan süreçler de izleyicilerle paylaşıldı.

Kadınlar, neden böyle bir film çektiklerini anlatırken, sanat aracılığıyla kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Bu süreçte, kadınların varoluş kanallarını çoğaltmaya yönelik bir yol izlendiği belirtildi. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’in atölye hakkında söylediği, "Mahalle kültürünün dayanışmacı ruhundan beslenen bir kolektif üretim alanı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" sözleri, yapılan çalışmayla hayat bulmuş oldu.

Kaynak: İHA