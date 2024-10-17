Lüleburgaz Kitap ve Edebiyat Fuarı Düzenlendi

Lüleburgaz Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kitap ve Edebiyat Fuarı, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde (LYSA) bugün kapılarını açtı. 20 Ekim'e kadar devam edecek fuarda 27 yayınevi, 81 yazar ve sanatçı, edebiyatseverlerle buluşacak.

Açılış törenine Başkan Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, öğrenciler, yazarlar ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Törende konuşan Gerenli, şunları söyledi:

“Bilim ve sanat bir toplumun olmazsa olmazlarıdır. Özellikle bilim ve sanat konusunda geri kalmış toplumlar maalesef çağın gerisinde kalmaya mahkumlar. Atamızın da dediği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Biz de sanat ve bilim alanında Lüleburgaz’ın gelişmesi için hep beraber çalışıyoruz. Lüleburgaz bu açıdan çok şanslı bir kent. Bu konuda bize paydaş olan herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Sanat konusunda gittikçe sıkıntıların yaşandığı bir ortamda Lüleburgaz’ı bir vaha olarak korumaya ve bu vahada yeşillenmeye, filizlenmeye devam ediyoruz. Lüleburgazımızı bilim ve sanatın rehberliğinde, gelişen kent kültürüyle aydınlık geleceğimize taşıyacağız.”

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ise “Okumak ve okutmak bizim asli görevimiz. Eğitim faaliyetlerindeki en büyük dayanağımız kitaplar. Lüleburgaz okuma anlamında ve eğitim anlamında oldukça kendini kanıtlamış bir yer. Belediyemiz de eğitime paydaş olarak katkı sağlıyor. Öğrencilerimizi de bu fuara davet ettik. Güzel bir fuar olacağını düşünüyoruz. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: ANKA