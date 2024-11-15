Kütahya’da Akılalmaz Keşif! Hepsi Yanmış ama 5 Bin Yıllık Değere Sahip
Kütahya’da Seyitömer Höyüğü’nde yapılan kazılarda, Tunç Çağı'ndan kalma haşhaş ve nohut taneleri bulundu. Bu keşfin, Kütahya için 5 bin yıldır ekonomik değere sahip olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
Kütahya’da geçmişi milattan önce 3000'li yıllara uzanan Seyitömer Höyüğü’nün altındaki linyitin ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Tarihi höyükteki kazılarda Tunç Çağı'ndan kalma haşhaş ve nohut tanelerine rastlandı.
“AĞIRLIKLI OLARAK ERKEN TUNÇ ÇAĞI”
25 uzman personel ve 50 kişilik işçi grubuyla kazılara devam ettiklerini söyleyen Dr. Arkeolog Sevgi Gürdal, "Ağırlıklı olarak Erken Tunç Çağı'nın en erken tabakalarında, yani höyüğün ilk yerleşimlerine ağırlık verdik. Bu çalışmalar esnasında höyüğün mimarisi, günlük yaşam ve tarım ürünleriyle ilgili çeşitli bilgiler elde ettik" dedi.
“5 BİN YILDIR EKONOMİK DEĞERE SAHİP”
5 bin yıl öncesinin tarım ve beslenmesine ışık tutacak tarım ürünlerini de ortaya çıkardıklarını belirten Gürdal, yeni keşiflerini şöyle anlattı: Buğday, mercimek, nohut ve haşhaş gibi örnekleri gün yüzüne çıkardık. Bunların içinde nohut bölge açısından önemli. Çünkü Tavşanlı ilçesi leblebisiyle ünlü. Haşhaş çok ilginç. Gaga ağızlı testiler ve küçük çömlekler içinde haşhaş bulduk. Haşhaş Kütahya ve Afyonkarahisar bölgesi için ekonomik değeri olan, günümüzde de ciddi anlamda gıda ve ilaç sanayinde kullanılan bir ürün. Haşhaş ve nohudun Kütahya için 5 bin yıldır ekonomik değere sahip olduğunu somut olarak söyleyebiliriz.
“PİŞMEMİŞ AĞIRLIKLAR, KAPLAR BULDUK”
Dikdörtgen planlı evlere ait izlerinde olduğunu vurgulayan Gürdal “Evlerin fırınlarının tamamını ocaklarıyla, çeşitli tezgahlarıyla bütün iç donanımlarıyla açığa çıkardık. Ayrıca çeşitli çanak, çömlek, maşrapa gibi birçok mutfak eşyası gibi kaşıklar, bunun yanında günlük yaşama dair buluntular, pişmemiş ağırlıklar, kaplar bulduk” dedi.