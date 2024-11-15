Kütahya’da Akılalmaz Keşif! Hepsi Yanmış ama 5 Bin Yıllık Değere Sahip

“5 BİN YILDIR EKONOMİK DEĞERE SAHİP”

5 bin yıl öncesinin tarım ve beslenmesine ışık tutacak tarım ürünlerini de ortaya çıkardıklarını belirten Gürdal, yeni keşiflerini şöyle anlattı: Buğday, mercimek, nohut ve haşhaş gibi örnekleri gün yüzüne çıkardık. Bunların içinde nohut bölge açısından önemli. Çünkü Tavşanlı ilçesi leblebisiyle ünlü. Haşhaş çok ilginç. Gaga ağızlı testiler ve küçük çömlekler içinde haşhaş bulduk. Haşhaş Kütahya ve Afyonkarahisar bölgesi için ekonomik değeri olan, günümüzde de ciddi anlamda gıda ve ilaç sanayinde kullanılan bir ürün. Haşhaş ve nohudun Kütahya için 5 bin yıldır ekonomik değere sahip olduğunu somut olarak söyleyebiliriz.