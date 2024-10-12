Kuşadası Sokak Festivali İlk Günü Coşkulu Geçti

Kuşadası Sokak Festivali’nin ilk gününde Necati ve Saykolar rüzgarı esti

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Kuşadası Sokak Festivali İlk Günü Coşkulu Geçti

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivalinin ilk günü, karnaval havasında geçen kortej yürüyüşünün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanında düzenlenen Necati ve Saykolar konseri ile tamamlandı.

Sevilen rock grubu Necati ve Saykolar, kendilerine has tarzları ve sahne performansları ile birbirinden güzel şarkılarını Kuşadası Sokak Festivali katılımcıları için seslendirdi.
Kuşadası Sokak Festivali 12 Ekim Cumartesi günü Tarihi Kervansaray’da İspanya, Tunus ve Hırvatistan’dan katılan ünlü şeflerin atölyeleri ile devam edecek. Halka açık ve ücretsiz atölyelerin ardından kentin 7 farklı noktasında kurulacak lezzet durakları turu başlayacak. Katılımcılar, lezzet duraklarında 7 Akdeniz ülkesinden konuk olan ünlü şeflerin hazırladığı yemeklerin tadına bakma fırsatı bulacak.

Kaynak: İHA

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