Kulüp dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Asude Kalebek'in yer aldığı Kulüp, 2. sezonuyla 15 Eylül'de Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın yer aldığı, ilk sezonu 2021 ve 2022 yıllarında iki kısım halinde yayınlanan Kulüp dizisinin ikinci sezonu 15 Eylül'de ekranlara gelecek.
Hikâye yaratıcılığını Rana Denizer, proje yaratıcılığını Zeynep Günay’ın üstlendiği Kulüp, ikinci sezonuna 1960'lı yılların İstanbul'unda devam ediyor.
Dizi, Kulüp İstanbul'un şatafatlı dünyasına hayranlık duyarak büyüyen kızı Rânâ ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesi veren Raşel'in hikâyesini konu ediniyor.
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Kulüp dizisinin yönetmen koltuğunda Seren Yüce oturuyor.