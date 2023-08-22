Kulüp dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın yer aldığı, ilk sezonu 2021 ve 2022 yıllarında iki kısım halinde yayınlanan Kulüp dizisinin ikinci sezonu 15 Eylül'de ekranlara gelecek.