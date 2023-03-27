Koro İstanbul şarkılarını depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için söyledi

Koro İstanbul, yılın ikinci konserinde şarkılarını depremzede çocuklar için söyledi.

Son Güncelleme:
Koro İstanbul şarkılarını depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için söyledi

GERÇEK GÜNDEM

Çok sesli koro müziğinin temsilcilerinden Koro İstanbul, bu yılki ikinci konserini “Kırmızı Mektep” olarak da bilinen Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’nde gerçekleştirdi. Konserin gelirinin ise, depremlerde ailesini kaybeden çocukların eğitimi için bağışlanacağı bildirildi.

Konserde, İstanbul’da ve Anadolu’da yaşayan diller ve inançlara dair eserler seslendirilirken, dinleyiciler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesinde, Kırmızı Mektep'in önünde uzun kuyruklar oluştu.

Koro İstanbul şarkılarını depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için söyledi - Resim : 1

Konserin gelirlerinin ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybetmiş çocukların eğitim masraflarına destek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacağı belirtildi.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor
Canan Karatay herkese önerdi.. Bundan yiyen 95 yaşına kadar yaşar Canan Karatay herkese önerdi.. Bundan yiyen 95 yaşına kadar yaşar
27 Mart Dünya Tiyatro Günü…(“Bir Tiyatro Açan 100 Zindan Kapatır”) 27 Mart Dünya Tiyatro Günü…(“Bir Tiyatro Açan 100 Zindan Kapatır”)
1894 depremi komisyonunda bir İtalyan mimar: Raimondo D'Aronco 1894 depremi komisyonunda bir İtalyan mimar: Raimondo D'Aronco
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu! AKP'den maaş ve bayram ikramiyesi oyunu!
'İkinci tur' senaryosu dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler? Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?
Endişeler artıyor: Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu! Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu!
Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi
Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?