Kocasinan Belediye Başkanı: "Kadim Erkilet’i Kültür Hazinesi Olarak Yeniden Kazandırıyoruz"

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Arabidin Projesi çerçevesinde restorasyonu tamamlanan Arabidin Mescidi, vatandaşların hizmetine sunuldu. Anadolu’nun köklü mirasını gün yüzüne çıkarmak için yürütülen ilk çalışmayı tamamladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kadim Erkilet’i Kültür Hazinesi Olarak Yeniden Kazandırıyoruz. Erkilet kültür turizminin merkezi olacak!” dedi.

İlçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları aslına uygun şekilde restore ederek geleceğe aktarmak için çok yönlü yatırımlar yapan Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Arabidin Mescidi’ndeki restorasyon çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Erkilet bölgesindeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve kültür turizmine kazandırmak için diğer çalışmaların da devam ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Erkilet Mahallesi’nde kadim bir geçmişi olan Erkilet Arabidin bölgesini, yeniden bir kültür hazinesi olarak şehrimize kazandırabilmek için yoğun gayret ediyoruz. Özellikle Kadim Erkilet’i kendi doğal haliyle koruyarak, gün yüzüne çıkartacağız. Bu istikamette Arabidin Mescidi’ni, aslına uygun şekilde restore ederek yeniden günümüze kazandırdık. Erkilet Arabidin Mescidi, projemizin bir parçası olarak ayağa kalkmış ve hizmete girmiş oldu. Nihayetinde, bu bölgenin eski yaşanmışlığıyla, taş evleriyle, sokaklarıyla, kuru yapı sistemiyle bir mahalle olarak yeniden ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. Tabii ki eski evlerin aynısı olması için projelendirme ve çalışmalar uzun bir süreci kapsıyor. İnşallah, aşama aşama Kadim Erkilet dokusunu yeniden şehrin kültür hazinesi olarak kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Proje tamamlandığında, Anadolu’nun köklü mirasını yansıtan tarihimizi gün yüzüne çıkartarak, Kayserimiz ‘in değerine değer katacağız. Mahallemizi, çalışmalar sonunda kültür, sosyal ve sanat gibi her alanda cazibe ve turizm merkezi haline getireceğiz."

Kaynak: İHA