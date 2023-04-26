Kızılcık Şerbeti sevenleri sevindiren haber! Ekranlara ne zaman döneceği belli oldu
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti hayranlarını sevindirecek bir karar çıktı. Dizinin ne zaman ekranlara döneceği de belli oldu.
Kızılcık Şerbeti isimli diziye verilen 5 haftalık yayın durdurma cezasına karşı yapılan itirazla ilgili karar çıktı. Dizinin ne zaman ekranlara döneceği belli oldu.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün Kızılcık Şerbeti dizisi için aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Show TV lehine çıkan karar nedeniyle reyting rekortmeni dizi cuma günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, RTÜK dizide Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan atıldığı sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirmiş ve 5 hafta yayın durdurma cezası vermişti.
2 haftadır Show TV’de dizinin yayın saatinde belgesel yayınlanıyordu. Çekimleri durdurulan diziyle ilgili mahkemeden dizinin fanlarını sevindiren bir karar çıktı.