Kepez Kitap Fuarı 25 Nisan'da Başlıyor

Kepez Kitap Fuarı, 25 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

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Kepez Kitap Fuarı 25 Nisan'da Başlıyor

Antalya'nın Kepez Belediyesi’nin düzenlediği Kepez Kitap Fuarı 2025, kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. "Sayfalar değişir, değiştirir" mottosuyla düzenlenecek kitap fuarı, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 25 Nisan -4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuar, binlerce ziyaretçiyi yüzlerce yayınevinin kitapları, edebiyat dünyasının sevilen kalemleriyle buluşturacak.

Türk edebiyatının önde gelen isimleri imza günleri ve söyleşilerle okuyucularıyla bir araya gelirken, çocuklar için özel etkinlikler, atölyeler ve interaktif programlar da fuarda yer alacak.

'GENİŞ BİR YELPAZEYE SAHİP OLACAK'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalyalıları 25 Nisan -4 Mayıs tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Kepez Kitap Fuarı’na davet etti. Başkan Kocagöz, "Bu fuar, Antalyalıları edebiyatla buluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda farklı yazarlarla tanışma, yeni kitaplarla keşif yapma ve kültürel birikimimizi artırma fırsatı sunacak. Kitaplar, insanın düşünce dünyasını genişletir ve bu fuar, her yaştan okura hitap eden geniş bir yelpazeye sahip olacak. Kepez Kitap Fuarı, hem ilgi duyanları hem de kitap meraklılarını bir araya getirecek, edebiyatın gücünden faydalanarak herkesin farklı bir dünyanın kapılarını aralamasına imkan tanıyacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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