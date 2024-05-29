Kayıp Alfabe: Ahmet Güneştekin'in kapsamlı sergisi Artİstanbul Feshane'de

Ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, İstanbul'da 'Kayıp Alfabe' adlı kapsamlı bir sergiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sergiye, Artİstanbul Feshane ev sahipliği yapacak.

Son Güncelleme:
Kayıp Alfabe: Ahmet Güneştekin'in kapsamlı sergisi Artİstanbul Feshane'de

Ünlü Türk sanatçısı Ahmet Güneştekin, İstanbul'da 'Kayıp Alfabe' adlı kapsamlı bir sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Sergiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da desteğini, duyurusuna katılarak gösterdi.

Medya Tava'nın haberine göre; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Güneştekin’in 17 Ocak 2025 tarihinde Artİstanbul Feshane’de açılacak Kayıp Alfabe adlı sergisinin duyurusunu sanatçıyla birlikte yaptı. Resmi duyuru, sanatçının eserlerini ürettiği mekânlardan biri olan Güneştekin Sanat Rafinerisi’nde çekilen videoyla yapıldı.

Kayıp Alfabe: Ahmet Güneştekin'in kapsamlı sergisi Artİstanbul Feshane'de - Resim : 1

SES VE VİDEO ENSTALASYONLARI DA YER ALACAK

Küratörlüğünü Christoph Tannert'ın üstlendiği sergi, Güneştekin’in malzeme üzerindeki dönüştürücü etkisinin izlerini taşıyan son dönem eserlerinin yer aldığı en kapsamlı sergisi olacak. Farklı disiplinlerden işlerden oluşan sergide, sanatçının büyük ölçekli ve mekâna özgü heykel çalışmaları, üstkurmaca yapılar ve mitolojik unsurlarla çalıştığı yapıtları, nesneleri malzemelerin farklı yönlerini yansıtacak biçimde kullandığı ses ve video enstalasyonları yer alacak.

SERGİ 6 AY SÜRECEK

Ekrem İmamoğlu, Güneştekin'in sanatsal duyarlılığını ve estetik yargılarını dokümanter niteliğiyle sunacak sergiyi, İstanbul’un en özel köşesi Haliç'in kıyısında, 150 yıllık bir yapının içerisinde dünyaya kapılarını kapılarıyla açacak bir çalışma olarak duyurdu. İBB Miras’ın, Osmanlı modernleşmesinin sembolü tarihi Feshane-i Amire'nin korunarak kapsamlı bir restorasyon projesi sonrasında açtığı şehrin yeni sanat merkezi Artİstanbul Feshane'de düzenlenecek serginin 6 ay sürmesi planlanıyor.

Son Güncelleme:
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Soda mı yoksa maden suyu mu? Uzmanlar hangisi faydalı açıkladı Soda mı yoksa maden suyu mu? Uzmanlar hangisi faydalı açıkladı
Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu
Yıldız Tilbe'nin ilk kez seslendirdiği şarkısı, TikTok'ta gündem oldu Yıldız Tilbe'nin ilk kez seslendirdiği şarkısı, TikTok'ta gündem oldu
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Fatih Portakal, sözleşme paylaştı: "Kovulmadım, geri geleceğim” Fatih Portakal'ın yeni sezondaki adresi belli oldu
Yeniden hesaplandı! Emekliye zam oranı ortaya çıktı: İşte zamlı maaşlar... Yeniden hesaplandı! Emekliye zam oranı ortaya çıktı
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
En sinirli burçlar belli oldu: Bu 3 burcun öfkesi geçene kadar yanlarına yaklaşmayın! En sinirli burçlar belli oldu
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: Türkiye'den iki şehir listede Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı