Kayıp Alfabe: Ahmet Güneştekin'in kapsamlı sergisi Artİstanbul Feshane'de

Ünlü Türk sanatçısı Ahmet Güneştekin, İstanbul'da 'Kayıp Alfabe' adlı kapsamlı bir sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Sergiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da desteğini, duyurusuna katılarak gösterdi.

Medya Tava'nın haberine göre; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Güneştekin’in 17 Ocak 2025 tarihinde Artİstanbul Feshane’de açılacak Kayıp Alfabe adlı sergisinin duyurusunu sanatçıyla birlikte yaptı. Resmi duyuru, sanatçının eserlerini ürettiği mekânlardan biri olan Güneştekin Sanat Rafinerisi’nde çekilen videoyla yapıldı.

SES VE VİDEO ENSTALASYONLARI DA YER ALACAK

Küratörlüğünü Christoph Tannert'ın üstlendiği sergi, Güneştekin’in malzeme üzerindeki dönüştürücü etkisinin izlerini taşıyan son dönem eserlerinin yer aldığı en kapsamlı sergisi olacak. Farklı disiplinlerden işlerden oluşan sergide, sanatçının büyük ölçekli ve mekâna özgü heykel çalışmaları, üstkurmaca yapılar ve mitolojik unsurlarla çalıştığı yapıtları, nesneleri malzemelerin farklı yönlerini yansıtacak biçimde kullandığı ses ve video enstalasyonları yer alacak.

SERGİ 6 AY SÜRECEK

Ekrem İmamoğlu, Güneştekin'in sanatsal duyarlılığını ve estetik yargılarını dokümanter niteliğiyle sunacak sergiyi, İstanbul’un en özel köşesi Haliç'in kıyısında, 150 yıllık bir yapının içerisinde dünyaya kapılarını kapılarıyla açacak bir çalışma olarak duyurdu. İBB Miras’ın, Osmanlı modernleşmesinin sembolü tarihi Feshane-i Amire'nin korunarak kapsamlı bir restorasyon projesi sonrasında açtığı şehrin yeni sanat merkezi Artİstanbul Feshane'de düzenlenecek serginin 6 ay sürmesi planlanıyor.