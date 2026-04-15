Karaköy Palas Kapılarını Sanata Açıyor

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME), uzun süredir üzerinde çalıştığı Karaköy Palas restorasyonunu tamamlayarak yapıyı bir sanat merkezine dönüştürdü. 25 Nisan'daki lansmanla tanıtılacak olan merkez, "ArtıKÜME 2025" seçkisi ve "ODAK" projesiyle sanatseverleri karşılayacak.

GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT BİR ARADA

Açılışın ana omurgasını oluşturan ArtıKÜME 2025 seçkisi, KÜME’nin sanat destek programının ilk meyvesi olarak dikkat çekiyor. Farklı disiplinlerde üretim yapan 25 sanatçı ve öğrencinin eserlerinden oluşan seçki, kültürel mirasın güncel sanat pratikleriyle nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair bir manifesto niteliği taşıyor.

VERİNİN SANATLA HİKAYESİ: ODAK PROJESİ

KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren’in tanıtacağı bir diğer önemli çalışma ise ODAK Projesi. Türkiye’nin kültür sanat haritasını dijital ve sistematik bir veri seti haline getirmeyi amaçlayan proje, dağınık durumdaki sanatsal faaliyet verilerini anlamlı bir bütüne dönüştürüyor.

ZİYARET TAKVİMİ

Karaköy Palas’taki bu yeni sanat durağı, 25 Nisan’daki resmi lansmanın ardından 26 Nisan’dan itibaren genel ziyarete açılacak. Sanat galerilerinin ve bağımsız üretim alanlarının merkezinde yer alan bina, İstanbul’un kültür rotasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.





Kaynak: AA