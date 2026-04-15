Karaköy Palas Kapılarını Sanata Açıyor

Kültür ve Medeniyet Vakfı tarafından restore edilen tarihi Karaköy Palas, 25 Nisan'da İstanbul’un kültür sanat ekosistemine dahil oluyor. Selçuk Bayraktar ve Abdullah Eren’in katılımıyla açılacak mekan, geleneksel ile çağdaşı aynı çatıda buluşturacak.

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME), uzun süredir üzerinde çalıştığı Karaköy Palas restorasyonunu tamamlayarak yapıyı bir sanat merkezine dönüştürdü. 25 Nisan'daki lansmanla tanıtılacak olan merkez, "ArtıKÜME 2025" seçkisi ve "ODAK" projesiyle sanatseverleri karşılayacak.

GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT BİR ARADA

Açılışın ana omurgasını oluşturan ArtıKÜME 2025 seçkisi, KÜME’nin sanat destek programının ilk meyvesi olarak dikkat çekiyor. Farklı disiplinlerde üretim yapan 25 sanatçı ve öğrencinin eserlerinden oluşan seçki, kültürel mirasın güncel sanat pratikleriyle nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair bir manifesto niteliği taşıyor.

VERİNİN SANATLA HİKAYESİ: ODAK PROJESİ

KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren’in tanıtacağı bir diğer önemli çalışma ise ODAK Projesi. Türkiye’nin kültür sanat haritasını dijital ve sistematik bir veri seti haline getirmeyi amaçlayan proje, dağınık durumdaki sanatsal faaliyet verilerini anlamlı bir bütüne dönüştürüyor.

ZİYARET TAKVİMİ

Karaköy Palas’taki bu yeni sanat durağı, 25 Nisan’daki resmi lansmanın ardından 26 Nisan’dan itibaren genel ziyarete açılacak. Sanat galerilerinin ve bağımsız üretim alanlarının merkezinde yer alan bina, İstanbul’un kültür rotasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Burdur'daki 2000 Yıllık Medusa Mozaiği Ziyarete Açıldı 2000 Yıllık Medusa Mozaiği Ziyarete Açıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beyaz Perdede Bu Hafta: 'Açlık Oyunları' Geri Dönüyor 'Açlık Oyunları' Efsanesi Geri Dönüyor
Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı Kahramanmaraş'taki Saldırıda 4 Ölü, 20 Yaralı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti 'Korkuyorum, Zaman Bitti'