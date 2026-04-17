Karadeniz’in Zeugması’nda 1500 Yıllık Keşif: Antik Mutfağın Gizemi Çözüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Eskipazar ilçesinde devam eden kazı çalışmalarında, Erken Bizans dönemine ait bir yapının mutfağında 1500 yıllık profesyonel bir bıçak seti gün yüzüne çıkarıldı.

250 PARÇALIK YAPBOZ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş liderliğinde yürütülen çalışmalarda, "Hamamlı Yapı Kompleksi"nde bulunan bıçaklar ilk etapta yüzlerce parçaya bölünmüş haldeydi.

Arkeoloji laboratuvarında titizlikle yürütülen restorasyon süreci sonunda, yaklaşık 250 parça bir araya getirilerek 4 farklı boyutta bıçak ve yanlarındaki bileme taşı eski formuna kavuşturuldu.

BİLEME TAŞI SÜRPRİZİ

Keşfin en dikkat çeken detaylarından biri ise bıçakların yanında bulunan bileme taşı oldu. Osmanlı döneminde Eskipazar yöresinde "kösüre taşı" olarak bilinen ve kesici aletlerin bilenmesinde kullanılan ünlü taşın, bu keşifle birlikte bilinenden çok daha eski dönemlerde de kullanıldığı bilimsel olarak kanıtlanmış oldu.

'1500 YILLIK KESİNTİSİZ GELENEK'

Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, buluntuların bölgedeki sosyal hayata dair kritik veriler sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bıçak seti, Hadrianopolis’te yaşayan ailelerin Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yoğun bir şekilde hayvancılıkla uğraştığını belgeliyor. Günümüzde Eskipazar’da hala devam eden hayvancılık faaliyetlerinin 1500 yıldır kesintisiz bir gelenek olduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA