Karadeniz’in Zeugması’nda 1500 Yıllık Keşif: Antik Mutfağın Gizemi Çözüldü

Karabük’teki Hadrianopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, 15 asır öncesine ait tam set bıçak takımı ve bileme taşı bulundu. 250 parçadan birleştirilen bu eşsiz buluntular, bölgedeki hayvancılık kültürünün binlerce yıldır değişmediğini kanıtladı.

"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Eskipazar ilçesinde devam eden kazı çalışmalarında, Erken Bizans dönemine ait bir yapının mutfağında 1500 yıllık profesyonel bir bıçak seti gün yüzüne çıkarıldı.

250 PARÇALIK YAPBOZ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş liderliğinde yürütülen çalışmalarda, "Hamamlı Yapı Kompleksi"nde bulunan bıçaklar ilk etapta yüzlerce parçaya bölünmüş haldeydi.

Arkeoloji laboratuvarında titizlikle yürütülen restorasyon süreci sonunda, yaklaşık 250 parça bir araya getirilerek 4 farklı boyutta bıçak ve yanlarındaki bileme taşı eski formuna kavuşturuldu.

BİLEME TAŞI SÜRPRİZİ

Keşfin en dikkat çeken detaylarından biri ise bıçakların yanında bulunan bileme taşı oldu. Osmanlı döneminde Eskipazar yöresinde "kösüre taşı" olarak bilinen ve kesici aletlerin bilenmesinde kullanılan ünlü taşın, bu keşifle birlikte bilinenden çok daha eski dönemlerde de kullanıldığı bilimsel olarak kanıtlanmış oldu.

'1500 YILLIK KESİNTİSİZ GELENEK'

Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, buluntuların bölgedeki sosyal hayata dair kritik veriler sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bıçak seti, Hadrianopolis’te yaşayan ailelerin Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yoğun bir şekilde hayvancılıkla uğraştığını belgeliyor. Günümüzde Eskipazar’da hala devam eden hayvancılık faaliyetlerinin 1500 yıldır kesintisiz bir gelenek olduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA

Patlamış Mısırları Hazırlayın: 7 Yeni Film Salonlarda 7 Yeni Film Salonlarda
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Game of Thrones Film Oluyor! Game of Thrones Film Oluyor!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Resmi Gazete Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Büyükelçi Atadı; 3 Büyükelçiyi Merkeze Çekti Büyükelçiliklere Atamalar ve Merkeze Çekilmeler
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti