Kapadokya'da Düzenlendi! Yılların Geleneği

Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen 3. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Festivali, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Festival, tarihi Uçhisar Kalesi önünden başlayan bir kortej yürüyüşü ile başladı ve 126 sporcunun katılımıyla renklendi.

Ayrıca, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) bünyesindeki geleneksel atlı okçular da açılış yürüyüşüne katılarak etkinliğe katkıda bulundu. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmaları, Türk tarihinin farklı dönemlerini yansıtan geleneksel kıyafetlerin giyilmesi ve doğal malzemelerin kullanılmasıyla görsel bir kültür şölenine dönüştü. Yarışmacılar, peribacaları arasına yerleştirilen 13 farklı hedefte yarışırken, bölgeyi ziyaret eden turistler de sporculara büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA