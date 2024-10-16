Kaleiçi Old Town Festivali 4 Gün Sürecek

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nin açılışı, 18 Ekim Cuma günü (yarın) saat 18.00’de Karaalioğlu Parkı Hıdırlık miradorundan başlayacak geleneksel kortejle yapılacak. Kaleiçi Hesapçı Sokak boyunca devam edecek kortej, tarihi Hadrian Kapısı’ndan Atatürk Caddesi’ne ulaşacak. Kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Cumhuriyet Meydanı’nda ise son yılların popüler müzik grubu Madrigal ve Feridun Düzağaç, Antalyalılarla buluşacak.

Festival boyunca her gün Kaleiçi sokaklarını, meydanlarını çeşitli resim, heykel, seramik sergileri süsleyecek. Sergilerin yanı sıra farklı etkinlikler de gerçekleşecek. Hadrianus Otel’de 18 ve 19 Ekim’de saat 10.00’da “Nefese Uyanmak” isimli nefes koçluğu etkinliği düzenlenecek. Bağımsız Sanat Hareketi’nin “Atık Atölyesi” etkinliği ise 18, 19 ve 20 Ekim’de saat 13.00’de gerçekleşecek.

İKİNCİ GÜN

Festivalin ikinci günü 18 Ekim’de saat 14.00’te “İlmik İlmik Dokuma” isimli etkinlikte kilim dokuma sanatı işlenecek. Aynı gün saat 14.30’da AKMED Konferans Salonu’nda Doçent Kemal Tizgöl, Öğretim Üyesi Doçent Kamuran Özlem Sarnıç ve ATSO KGK Başkanı Serap Kocaoğlu’nun konuşmacı olacağı “Seramik Sanatında Antalya’nın Simgelerinin İfadesi-Sanatsal Obje Üretimi” isimli panel gerçekleşecek. Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu Attalos Heykeli önünde ise saat 17.00’de ise dans gösterisiyle kent sakinlerini karşılayacak.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Festivalin üçüncü günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek forumla başlayacak. 19 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek forumun konusu ise “Göç ve Kültürlerarası Uyum” olarak belirlendi. Aynı gün saat 15.00’te AKMED Konferans Salonu’nda ünlü yönetmen Şerif Gören ve eğitmen-yazar Tuncer Çetinkaya’nın konuşmacı olacağı “Türk ve Dünya Sineması” konulu söyleşi yapılacak. Hemen ardından ise aynı salonda Ferruh Tunç, Leyla İrten ve Profesör Doktor Cihan Camcı’nın konuşmacı olacağı “Antalya Sanatın Neresinde” temalı AntSanat Buluşmaları düzenlenecek.

Fırın Sokak’ta saat 13.00’te Ayşe Özmak Mercan Sanat Grubu ve Araştırma Görevlisi Doktor Begüm Fulya Adızel eşliğinde “Ritim Atölyesi” ardından ise Aynur Baycın, Handan Şahin ve Muhammet Altıntaş’ın katılımıyla “Türk Müziği Dinletisi” gerçekleşecek. Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrası saat 17.00’de Attalos Heykeli önünde dinleyicileriyle buluşacak. Üç Kapılar’da saat 18.00’de ise Baküs Sahne tiyatro gösterisini sahneleyecek. Bunların yanı sıra bir dizi konser ve dans gösterisi de gerçekleşecek.

Festivalin son günü çeşitli çocuk atölyeleri, geri dönüşüm ve seramik atölyelerinin ardından AKMED’de saat 17.00’de şiir dinletisi, saat 18.00’de ise Antre Sahne Üç Kapılar’da doğaçlama komedya gösterisi yapılacak.

Kaynak: ANKA