Jon Snow, Harry Potter Evrenine Transfer Oldu

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J.K. Rowling’in efsanevi fantastik evreni Harry Potter'ı yepyeni bir kadroyla televizyon ekranlarına taşımaya hazırlanan HBO, oyuncu kadrosunda zorunlu ancak ses getiren bir değişikliğe gitti. Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu için ana cast şekillenirken, Hollywood'un popüler isimlerinden Kit Harington evrene adım attı.

YOĞUN TAKVİM ROLÜ DEĞİŞTİRDİ

HBO Max tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, "Gilderoy Lockhart" rolü için daha önce anlaşmaya varılan Nicolas Hoult, diğer projelerinin getirdiği yoğun çalışma programı ve takvim çakışmaları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kaldı.

Yapımcılar, bu ayrılığın ardından rolü, "Game of Thrones" dizisinde canlandırdığı "Jon Snow" karakteriyle küresel bir şöhrete kavuşan İngiliz aktör Kit Harington'a emanet etti.

PROFESÖR LOCKHART KİMDİR?

Serinin ikinci kitabı olan "Harry Potter ve Sırlar Odası"nda kilit bir role sahip olan Gilderoy Lockhart; Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda "Karanlık Sanatlara Karşı Savunma" dersi veren bir profesördür. Kendisini son derece yakışıklı, yetenekli ve ünlü bir kahraman büyücü olarak pazarlayan Lockhart, aslında başkalarının başarılarını hafıza büyüsüyle çalıp kendi adına kitaplaştıran sahtekar bir karakterdir. Bu eğlenceli ve kibirli karakteri, 2002 yapımı sinema filminde usta oyuncu Kenneth Branagh canlandırmıştı.

İLK SEZON 25 ARALIK'TA YAYINDA

J.K. Rowling'in 7 kitaplık kült roman serisine sadık kalınarak hazırlanan ve her sezon bir kitabı işleyecek olan dizi, 25 Aralık'ta "Harry Potter ve Felsefe Taşı" kitabını temel alan 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Dizideki ana çocuk karakterleri canlandıracak isimler de netleşti:

Harry Potter: Dominic McLaughlin

Hermione Granger: Arabella Stanton

Ron Weasley: Alastair Stout

Kit Harington'lı 2. sezon çekimlerinin ise ilk sezonun yayınlanmasının ardından hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: AA