Jennifer Aniston: Artık Friends bölümlerini saldırgan bulan koca bir nesil var
Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, Friends dizisi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Oyuncu, günümüz neslinin diziyi rahatsız edici bulduğunu itiraf etti.
1994 ile 2004 yılları arasında yayınlanan fenomen dizideki Rachel karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu, dizinin şimdiki nesil tarafından pek de sevilmediğini düşünüyor.
Aniston “Şimdi komedi yapmak biraz daha zor, çünkü çok dikkatli olmanız gerekiyor, bu da komedyenler için gerçekten zor, çünkü komedinin güzelliği kendimizle, hayatla dalga geçmemiz.
Geçmişte bir bağnaz hakkında şaka yapıp gülebilirdiniz. Ve bu biraz da insanları, insanların ne kadar gülünç oldukları konusunda eğitmekle ilgiliydi. Şimdi bunu yapmamıza izin verilmiyor" ifadelerine yer verdi.
Aniston, “Artık Friends bölümlerinde geri döndüğünde onları saldırgan bulan koca bir nesil var. Asla kasıtlı olmayan şeyler vardı… Bazı şeyleri iyice düşünmeliydik ama şimdiki gibi bir hassasiyet olduğunu düşünmüyorum" dedi.