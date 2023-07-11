İşte bu hafta sinemaseverlerle buluşacak filmler...

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Çılgın Dostum Finnik (Finnick), tüylü bir yaratık olan Finnik’in başından geçenleri konu ediniyor. Yaşadığı evin sahipleriyle iyi geçinemeyen Finnik, evde yaşayan herkesi bir bir kovmayı başarır, ta ki arkadaş olacağı Christine ile tanışana dek. Film, bu ikilinin şehri etkisi altına alan gizemi çözmek üzere içerisine girdikleri mücadeleyi anlatıyor.