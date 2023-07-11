İşte bu hafta sinemaseverlerle buluşacak filmler...
Yeni haftada komediden drama, gerilimden animasyona ve korkuya birçok film seyirci ile buluşacak.
Tom Cruise’un başrolde olduğu Görevimiz Tehlike serisinin 7. filmi olan Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One), 12 Temmuz Çarşamba günü sinemaseverlerle buluşuyor. Christopher McQuarrie’nin yönettiği film, tehlikeli bir silahın yerini yanlış kişilerin eline düşmeden önce bulmaya çalışan Ethan Hunt ve Mission Impossible Force ekibinin mücadelesini konu alıyor.
Korku filmi tutkunlarının beğenisini kazanan Semur serisinin 4. filmi olan Semur 4: Mahşer, Hakkı Kaplan yönetmenliğinde ve Melisa Çoşkunarslan senaryosuyla vizyona giriyor. Filmde, kendisine miras kaldığını öğrendiği evi satmaya karar veren Ozan’ın arkadaşlarıyla birlikte bir gece o evde kalmak zorunda kalması ve başlarından geçen korku dolu anlar beyazperdeye taşınıyor.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Çılgın Dostum Finnik (Finnick), tüylü bir yaratık olan Finnik’in başından geçenleri konu ediniyor. Yaşadığı evin sahipleriyle iyi geçinemeyen Finnik, evde yaşayan herkesi bir bir kovmayı başarır, ta ki arkadaş olacağı Christine ile tanışana dek. Film, bu ikilinin şehri etkisi altına alan gizemi çözmek üzere içerisine girdikleri mücadeleyi anlatıyor.
Haftanın bir diğer korku filmi olan Cinnas, cinler tarafından ele geçirilen bir eve giden İlkin ve arkadaşlarının yaşadıklarını konu ediyor. Film, gördüğü rüyanın etkisiyle babasının ve dedesinin kaybolduğu eve gitmek isteyen İlkin’in arkadaşlarıyla birlikte yüzleşmek zorunda kaldığı korkunç olayları konu ediniyor.