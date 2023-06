"İstanbul’un Ulysses"i Yapı Kredi Kültür Sanat’ta

“İstanbul’un Ulysses’i” üst başlığıyla düzenlenen etkinlikler, “Ulysses” romanını Nevzat Erkmen’in çevirisiyle Türkçe’ye ilk kazandıran yayınevinin Yapı Kredi Yayınları olması dolayısıyla Yapı Kredi Kültür Sanat’ta başlıyor.

İlk program, 5-6 Haziran günlerinde düzenlenecek olan “Bir Arada Olabilmek Mümkün mü?” başlıklı konuşmalar dizisi. 8 ve 10 Haziran’da ise “İstanbul’un Ulysses’i” kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ücretsiz film gösterimleri, 10 Haziran’da ise performans ve çocuk atölyeleri düzenlenecek.

”ULYSSES European Odyssey” projesi, romanın on sekiz bölümden oluşmasından esinlenilerek Atina, Paris, Budapeşte, Berlin, Kopenhag, İstanbul ve Dublin’in de aralarında yer aldığı on sekiz şehirde gerçekleştiriliyor. Bu on sekiz şehirdeki proje ortaklarıyla hayata geçirilen ”ULYSSES European Odyssey” tasarlanırken, her şehrin kendi güncel meselelerine odaklanılarak bugünün Avrupa haritasını keşfetmek amaçlandı ve bu amaçla her bir şehre romandan bir bölüm ve bu bölümle ilintili bir tema atandı. İstanbul’a “Gezen Kayalar” başlıklı 10. bölüm ve “bir arada var olmak (co-existence)” teması verildi. Tema, coğrafi, demografik, sosyolojik ve siyasi açılardan kentin kişiliğiyle ve dolayısıyla kentle ilgili güncel tartışmalarla son derece uyumlu.

Kaynak: Gerçek Gündem