"İstanbul’un Ulysses"i Yapı Kredi Kültür Sanat’ta

İrlandalı yazar James Joyce’un baş yapıtı “Ulysses”in yayımlanışının 100. yılı Avrupa’nın on sekiz şehrini kapsayan “Ulysses: European Odyssey 2022-2024” projesiyle kutlanıyor.

Son Güncelleme:
"İstanbul’un Ulysses"i Yapı Kredi Kültür Sanat’ta

“İstanbul’un Ulysses’i” üst başlığıyla düzenlenen etkinlikler, “Ulysses” romanını Nevzat Erkmen’in çevirisiyle Türkçe’ye ilk kazandıran yayınevinin Yapı Kredi Yayınları olması dolayısıyla Yapı Kredi Kültür Sanat’ta başlıyor.

İlk program, 5-6 Haziran günlerinde düzenlenecek olan “Bir Arada Olabilmek Mümkün mü?” başlıklı konuşmalar dizisi. 8 ve 10 Haziran’da ise “İstanbul’un Ulysses’i” kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ücretsiz film gösterimleri, 10 Haziran’da ise performans ve çocuk atölyeleri düzenlenecek.

”ULYSSES European Odyssey” projesi, romanın on sekiz bölümden oluşmasından esinlenilerek Atina, Paris, Budapeşte, Berlin, Kopenhag, İstanbul ve Dublin’in de aralarında yer aldığı on sekiz şehirde gerçekleştiriliyor. Bu on sekiz şehirdeki proje ortaklarıyla hayata geçirilen ”ULYSSES European Odyssey” tasarlanırken, her şehrin kendi güncel meselelerine odaklanılarak bugünün Avrupa haritasını keşfetmek amaçlandı ve bu amaçla her bir şehre romandan bir bölüm ve bu bölümle ilintili bir tema atandı. İstanbul’a “Gezen Kayalar” başlıklı 10. bölüm ve “bir arada var olmak (co-existence)” teması verildi. Tema, coğrafi, demografik, sosyolojik ve siyasi açılardan kentin kişiliğiyle ve dolayısıyla kentle ilgili güncel tartışmalarla son derece uyumlu.

"İstanbul’un Ulysses"i Yapı Kredi Kültür Sanat’ta - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yapı Kredi
Son Güncelleme:
'Black Mirror'ın yeni sezonundan ikinci fragman 'Black Mirror'ın yeni sezonundan ikinci fragman
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme
Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu'na günler kaldı Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu'na günler kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Gördüğünüz yerde uzaklaşın: İlişkide en zor burçlar belli oldu İlişkide en zor burçlar belli oldu
İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz' İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz'
Onlar doğuştan zeki: IQ'su en yüksek 5 burç belli oldu IQ'su en yüksek 5 burç belli oldu
Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücret için duyulmamış rakam Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücret için duyulmamış rakam