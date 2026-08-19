İstanbul'da 'Terasta Caz' Keyfi

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Konserde Asena Akan Trio, caz müziğini, yerli ve yabancı farklı müzik türlerinden parçalarla harmanladığı repertuvarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Programda Eden Ahbez'in "Nature Boy", Rize türküsü "Çayelinden Öteye", Alphaville'in "Big in Japan" ve sanatçının kendi eseri "Sofya Blue" gibi parçalar seslendirildi.

Ağustos boyunca her hafta çarşamba günleri gerçekleşen "Terasta Caz" konserlerinde geçen haftalarda Şenay Ocak ve Emre Tankal Duo ile Özgün Bora ve Alp Erdoğmuş Duo sahne aldı.

Etkinlikler kapsamında gelecek hafta Bora Çeliker ve Barış Ertürk Duo dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA