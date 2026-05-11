İstanbul’da Sanat Maratonu: Bu Hafta Şehirde Adım Başı Etkinlik Var

Kültür ve sanatın kalbi bu hafta İstanbul’da atıyor. Şehir genelindeki önemli kültür merkezleri, tiyatro sahneleri ve açık hava mekanları, dünyaca ünlü sanatçıları ve merakla beklenen yapımları İstanbullularla buluşturuyor.

SAHNELERİN LİDERLERİ

Tiyatro ve sahne sanatlarında bu hafta prömiyerler ve köklü yapımlar öne çıkıyor:

Atatürk Kültür Merkezi (AKM): 16 Mayıs'ta büyüleyici "Kuğu Gölü" balesi sahnede olacak. Ayrıca haftalık programda "Kayık Dünya" (14 Mayıs), "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" (15 Mayıs), "Lysistrata" (15-16 Mayıs) ve "Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek" (17 Mayıs) oyunları tiyatroseverleri ağırlayacak.

Zorlu PSM: Haftanın açılışını kapalı gişe oynayan "Amadeus", "Toz" ve "Bayanlar Baylar Dario Moreno" yapıyor. Hafta boyunca "Ballı Süt", "Bir Terennüm", "Don Quixote", "Palamut Zamanı", "Ezop Masalları" ve "Öteki" oyunları sahnede olacak.

Maximum Uniq Hall & Harbiye: "Baba" oyunu pazartesi ve salı, "Aydınlıkevler" çarşamba günü Maximum Uniq'te izlenebilecek. 17 Mayıs'ta ise İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda nostaljik "Gırgıriye Müzikali" perde açacak.

40. Genç Günler: İBB Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği dev gençlik buluşması 19 Mayıs'a kadar sürecek. Etkinlik kapsamında 22 sahne sanatları bölümü ve 36 üniversite kulübü, söyleşi ve atölyelerle tiyatronun nabzını tutacak.

HARBİYE VE BOSTANCI’DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Baharın gelişiyle birlikte açık hava ve kapalı konser alanlarında tam bir yıldızlar geçidi yaşanacak:

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava: Pazartesi Edis, salı Hayko Cepkin (An Epic Symphony), perşembe Ebru Yaşar, cuma Mor ve Ötesi ve pazar günü Nazan Öncel sahne alacak.

Bostancı Gösteri Merkezi: "An Epic Symphony" serisi kapsamında 15 Mayıs'ta Sibel Can, 17 Mayıs'ta Mustafa Sandal sahnede olacak. 16 Mayıs'ta ise Ersay Üner dinleyicilerle buluşacak.

KüçükÇiftlik Park & Diğerleri: 15 Mayıs'ta Dolu Kadehi Ters Tut, 16 Mayıs'ta Sertab Erener KüçükÇiftlik Park'ı dolduracak. Alternatif sahnede ise John Maus (salı) ve Fabienne Erni (çarşamba) Blind İstanbul'da performans sergileyecek.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN SERGİLERİ

Kaçırılmaması gereken sergi durakları ise şöyle:

"İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü": AA'nın iletişim ortağı olduğu World Decolonization Forum kapsamında sömürgecilik tarihini ele alan sergi AKM Sanat Galerisi'nde açıldı.

"Seyahat Sanatı": Koç Topluluğu'nun 100. yılına özel olarak Meşher ve Sadberk Hanım Müzesi iş birliğiyle hazırlanan özel sergi Meşher'de ziyarete açıldı.

"Perde" Retrospektifi: Hülya Yazıcı'nın 30 yılı aşkın sanat üretimini içeren retrospektif sergisi 31 Mayıs'a kadar Dolmabahçe Resim Müzesi'nde görülebilecek.

Toplumsal Hafıza ve Çizgi: Üsküdar Meydanı'nda "Gazze Mektupları" sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ise 24 Mayıs'a kadar "Çizgilerle İrfan ve İdrak" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA