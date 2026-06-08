İstanbul'da Mistik Bir Yolculuk: George Khomich'in 'Büyülü Bahçe-PeriStyle' Sergisi İstanbul'da Açılıyor

Rus sanatçı George Khomich'in, doğa formları ve mitolojik metaforlar üzerinden içsel bir yolculuk sunan, tamamen yağlı boya eserlerden oluşan Türkiye'deki dördüncü kişisel sergisi 10 Haziran'da İstanbul'da kapılarını açıyor.

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İstanbul'da Mistik Bir Yolculuk: George Khomich'in 'Büyülü Bahçe-PeriStyle' Sergisi İstanbul'da Açılıyor
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İstanbul kültür-sanat hayatı, uluslararası düzeyde dikkat çeken genç bir yeteneğin sıra dışı sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Rus sanatçı George Khomich'in merakla beklenen yeni seçkisi "Büyülü Bahçe-PeriStyle", sanatseverleri duyusal ve mistik bir peyzaj deneyimine davet ediyor.

İLHAMINI ANTİK YUNANDAN VE MİTOLOJİDEN ALIYOR

The Wall Art Gallery’den yapılan resmi açıklamaya göre sergi, adını Yunanca "evin içindeki bahçe" anlamına gelen "peristil" kelimesinden alıyor. Sanatçı, serginin ana temasını ünlü "Minotor labirenti" mitinden ilham alarak kurdu. Ziyaretçileri organik, canlı ve adeta nefes alan bir bahçe metaforunun içine çeken sergi, doğa formları üzerinden felsefi bir sorgulama alanı yaratıyor.

BU KEZ SADECE YAĞLI BOYA

Daha önceki çalışmalarında farklı malzemeleri ve karma teknikleri bir arada kullanmasıyla tanınan 1999 doğumlu genç ressam, bu sergisinde radikal bir tarz değişikliğine gitti. Khomich, ruhen tamamen kendi içine döndüğü bir dönemde ürettiği bu koleksiyonda yalnızca geleneksel yağlı boya tekniğine yoğunlaştı.

Yoğun, cesur ve canlı renk kullanımından kaçınmayan Rus sanatçı, tuvallerinde tekneler, çiçek buketleri, hayvanlar, kuşlar ve insan figürleri gibi evrensel imgeleri kendi süzgecinden geçirerek yeniden yorumladı.

18 TEMMUZ'A KADAR ZİYARETE AÇIK

İstanbul’un sanat damarlarını hareketlendirecek olan "Büyülü Bahçe-PeriStyle" sergisi, 10 Haziran tarihinde The Wall Art Gallery’de kapılarını açacak. Sanatseverleri alışılmışın dışında bir görsel keşfe çıkaracak olan bu özel sergi, 18 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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