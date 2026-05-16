İstanbul Modern’de Müzeler Haftası’na Özel Ücretsiz Sergi Turları Başlıyor

Türkiye'nin öncü modern sanat merkezlerinden İstanbul Modern, Müzeler Haftası’nı özel bir kültür programıyla kutluyor.

Müze tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sanat bilincini yaygınlaştırmak ve önemli koleksiyonları geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla ücretsiz rehberli sergi turları düzenlenecek. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılmak isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırması gerekecek.

İLK OPERA SANATÇISININ DÜNYASI VE 'YÜZEN ADALAR'

Rehberli turlar kapsamında müzenin en dikkat çeken iki büyük sergisi ziyarete açılacak:

Semiha Berksoy - Tüm Renklerin Aryası: Türkiye'nin ilk opera sanatçılarından Semiha Berksoy'un sanat yaşamına odaklanan sergi; sanatçının sahne dünyasından görsel sanatlara uzanan geniş yelpazedeki üretimlerini, resimlerini ve kişisel arşivini kapsamlı bir seçkiyle sunuyor.

Yüzen Adalar Koleksiyon Sergisi: İstanbul Modern Koleksiyonu'nun en özel parçalarını barındıran sergi, farklı dönemlerden ve farklı kuşaklardan Türk sanat dünyasının önemli isimlerine ait başyapıtları bir araya getiriyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ VE SAATLERİ

Müzeler Haftası boyunca rehber eşliğinde ücretsiz olarak gezilebilecek sergilerin takvimi ise şu şekilde açıklandı:

19 Mayıs (Salı) / Saat 11.00 - 11.45: "Yüzen Adalar" Koleksiyon Sergisi Turu

21 Mayıs (Perşembe) / Saat 13.30 - 14.15: "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" Sergi Turu

Kaynak: AA