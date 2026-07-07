İspanyol ve Latin Rüzgarı Türkiye’nin Tarihi Mirası İçin Esecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ve İspanya’nın ortak Akdeniz mirası, müziğin evrensel ve birleştirici diliyle sahnede buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, Muğla ve Antalya Fahri Konsoloslukları ile İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen konser serisi, İspanya ile Türkiye'nin ortak Akdeniz mirasını müziğin evrensel diliyle buluşturacak.

3 şehirde gerçekleştirilecek konserler, kültürler arası diyaloğu güçlendirirken Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına da destek sunacak.

BOLERO VE TANGOLU ÖZEL REPERTUVAR

Orkestra şefi ve piyanist Rustam Rahmedov yönetimindeki konserlerde; vokal Alejo Falces'e besteci ve kontrbas sanatçısı Burak Noyan, keman sanatçısı Nazik Rahmedova ile perküsyon sanatçısı Mert Baycan eşlik edecek.

Programda bolero, tango ile İspanyol ve Latin Amerika müziğinin klasikleşmiş eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sanatseverlerle buluşacak.

3 ŞEHİRDE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Konser serisinin ilk durağı 12 Temmuz’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, ikinci durağı 14 Temmuz’da Antalya Atatürk Kültür Merkezi, son durağı ise 16 Temmuz’da Bodrum Kalesi olacak.

SANAT TARİHİ MİRAS İÇİN SEFERBER OLDU

Konser serisinden elde edilecek gelir, Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel mirasının korunması ile restorasyon çalışmalarına katkı sağlayacak. Proje, sanatsal yönünün yanı sıra İspanya ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve yeni sanatsal iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA