İran Sinemasının Usta Oyuncularından Hümayun Erşadi Kansere Yenildi

İran sinemasının usta oyuncularından Hümayun Erşadi, 78 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

1997 yapımı Kirazın Tadı (Taste of Cherry) filminin yönetmeni Abbas Kiyarüstemi, Tahran’da kırmızı ışıkta duran arabasının camına vurup kendini tanıtmış ve Hümayun Erşadi’ye, “Bir film çekiyorum, içinde oynamak ister misiniz?” diye sormuştu. Bu rastlantı, İran sinemasının en unutulmaz işlerinden birine ve Erşadi’nin kariyerinin başlangıcına dönüştü.

HÜMAYUN ERŞADİ KİMDİR?

26 Mart 1947’de İsfahan’da doğan Erşadi, 1980’lerde İran İslam Devrimi’nin ardından Kanada’nın Vancouver kentine taşındı ve on yılı aşkın süre bir mimarlık firmasında çalıştı.

1990’ların ortasında İran’a döndüğünde Kiyarüstemi’yle yolları kesişti ve sinemaya adım attı.

Kirazın Tadı’nda intihar etmeyi planlayan bir adamı canlandıran Erşadi’nin sade ama derinlikli performansı, filme 1997 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandırdı.

Erşadi, 2007’de Marc Forster’ın Afganistan’da geçen The Kite Runner (Uçurtma Avcısı) filminde canlandırdığı “Baba” karakteriyle uluslararası tanınırlık kazandı. Filmde, 1970’lerin Kabil’inde büyüyen iki çocuğun dostluğunu konu alan öyküye güçlü bir baba figürüyle derinlik kattı.

Erşadi, kariyeri boyunca 90’dan fazla yapımda yer aldı. Uluslararası sinemada Kathryn Bigelow’un Zero Dark Thirty (2012), Alejandro Amenábar’ın Agora (2009) ve Hassan Nazer’in Utopia (2015) filmlerinde rol aldı. İran’da ise Lelah, Mahoor ve ölümünden sonra gösterime girmesi planlanan The Hill of Kites filmleriyle anıldı.

