İBB'den Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında Birçok Etkinlik

İBB, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında, söyleşiler yapılacak, dans gösterileri ve tiyatro oyunlar sergilenecek.

İBB'den Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında Birçok Etkinlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleneceğini açıkladı. ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu’ sergisi bu akşam Müze Gazhane’de açılacak. Ayrıca etkinlikler kapsamında söyleşiler yapılacak ve Kıbrıs halk dansları ile tiyatro oyunu sergilenecek.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıl Anma Etkinlikleri kapsamında İBB Miras ve İBB Kültür’ün katkılarıyla Müze Gazhane’de düzenlenen ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu’ sergisi fotoğraf ve belgeler eşliğinde Barış Harekatı sürecine farklı açılardan ışık tutacak.

Sergi açılışının ardından müzik yazarı Murat Meriç saat 20.30’da ‘Kıbrıs Barış Harekatı ve Müzik’ başlıklı sunum ve DJ performansı gerçekleştirecek. Saat 21.30’da da KKTC TUFAD’ın (Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği) halk dansları gösterisi İstanbullularla buluşacak.

21 Temmuz Pazar akşamı saat 20.30’da ise, İBB Şehir Tiyatroları ev sahipliğinde, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ‘Park’ta Güzel Bir Gün’ adlı oyunu Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyunun ücretsiz biletleri ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden temin edilebilir. ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu’ sergisiyle paralel düzenlenen etkinlikler kapsamında; 22 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de, moderatörlüğünü Namık Sinan Turan’ın üstlendiği ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi’ ve 25 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de Güven Gürkan Öztan’ın moderatörlüğündeki ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı: Bir Dönem Tanığı Onur Öymen’ söyleşileri Müze Gazhane’de İstanbulluları ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

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