İBB Kültür'den 'Sahne Senin' Projesi

İBB Kültür A.Ş.’nin yeni projesi Sahne Senin Night Shift, müzeler kapandıktan sonra gerçekleşen etkinliklerle müzelerin büyülü atmosferinde sanatseverlere ve sanatçılara eşsiz bir deneyim yaşatmayı ve müzisyenlere sahne alma imkanı sunmayı hedefliyor. Proje, müzeleri sadece sergi alanı olmaktan çıkararak, gecenin karanlığında kültür, müzik ve sanatın buluştuğu dinamik bir sahneye dönüştürüyor.

Sahne Senin Night Shift, sahne bulma imkanı sınırlı olan her yaştan sanatçıya performansını sergileme fırsatı sunmayı amaçlıyor. Projeye başvuran ve videolarını paylaşan DJ’ler, 'ensemble' olarak tanımlanan müzik grupları, korolar, performans sanatçıları ve dansçılar, Kültür A.Ş. işletmesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Dijital Deneyim Müzesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk’te sahne alma fırsatı yakalayacak.

Projeye başvurmak isteyen sanatçılar, başvurularını Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden yapabilecek ve performans videolarını paylaşabilecek. Sahne Senin Night Shift’e katılmaya hak kazanan sanatçılar, müze kapandıktan sonra düzenlenen özel Night Shift etkinliklerinde sahne alacak.

Daha önce “Sahne Senin” kapsamında birçok genç sanatçıya İBB Kültür A.Ş.’nin düzenlediği konserler ve festivallerde büyük sanatçılarla sahne alma fırsatı sunuldu. Bu yenilikçi formatla müzik ve performans sanatlarıyla ilgilenen sanatçıların izleyici karşısına çıkmalarına destek verildi. Şimdi ise bu heyecan verici deneyim gecenin gizemli atmosferine taşınıyor.

KATEGORİLER

-Yerebatan Sarnıcı (Performans Sanatları)

-Şerefiye Sarnıcı (Küçük Ensemble)

-Dijital Deneyim Müzesi (Koro)

-Miniatürk (Dans)

-Panorama 1453 Tarih Müzesi (DJ)

Kaynak: ANKA