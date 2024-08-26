Hititler'den Kalan Antik Kentteki Göl Kurudu

Suppitassu Gölü ile ilgili bilgiler veren Hüseyin Boran, şunları söyledi:

“Bu göl 1977 yılında başlayan Sarissa kazılarının ardından bulundu. Suppitassu Gölü'nde bir tapınak varmış ve şenlikler yapılırmış. Kral, Çorum'dan buraya geldiğinde şehre uğramadan önce buraya geliyor. 3 bin 500 yıllık bir tarihi var."