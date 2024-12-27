Hayranlarına Müjde! Ünlü Metal Grubu İlk Kez Türkiye'ye Geliyor

Progresif death metal grubu Persefone, ilk kez Türkiye'de sahne alacak. 25 Ocak’ta İstanbul'da IF Performance Hall’da, 26 Ocak’ta ise Ankara 6:45 sahnesine çıkacak grup, hayranlarını sevindirdi.

Hayranlarına Müjde! Ünlü Metal Grubu İlk Kez Türkiye'ye Geliyor

Andorralı progresif death metal grubu Persefone, ilk kez Türkiye'de konser verecek. 2001 yılında kariyerine başlayan müzik grubu 2025'te İstanbul ve Ankara'da sahne alarak Türk hayranlarının karşısına çıkacak.

Persefone’ye İstanbullu progressive metal topluluğu Alkera konuk grup olarak eşlik edecek.

Grup, 25 Ocak’ta IF Performance Hall’da, 26 Ocak’ta da Ankara 6:45 sahnesinde yer alacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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