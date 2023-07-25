Harita ortaya çıktı: Hangi iller Barbie'ci hangileri Oppenheimer’cı?
Gazeteci Ertuğrul Özkök, "Küçük Güzel Şeyler Dükkanı" üst başlıklı yazısında dünyayı kasıp kavuran iki filmi köşesine taşıdı.
Türkiye'de Google aramalarda yapılan Barbie ve Oppenheimer trendlerini yazan Ertuğrul Özkök, "Türkiye haritasının pembe-kara bölünmesi “Erdoğancı-muhalif bölünmesi ile benzer mi…" diye sordu.
İşte Ertuğrul Özkök'ün yazısı...
Lozan Antlaşmasının 100’ncü yıldönümünde, yani dün önüme öyle bir harita geldi ki…
Tam anlamıyla bir “Bölünmüş bir Türkiye…”
Osman Kavala savcılarının eline geçse, anında içerdesiniz.
Bir Türkiye düşünün ki, neredeyse 28 Mayıs seçim gecesi gibi bölünmüş…
Bir tarafı kapkara…Simsiyah
Öteki tarafı ise pespembe…
Fazla uzatmadan yazayım.
BARBIEHEİMER KRİZİNİ BİTİREN İKİ FİLM
“Conflict” adlı site “Son 24 saatte Türkiye’nin hangi şehirlerinde en çok hangi filmlerin arandığının haritasını çıkarmış.
Kaynağı da Google Trends… Bütün dünyada olduğu gibi iki film ön plana çıkmış.