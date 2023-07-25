Harita ortaya çıktı: Hangi iller Barbie'ci hangileri Oppenheimer’cı?

Lozan Antlaşmasının 100’ncü yıldönümünde, yani dün önüme öyle bir harita geldi ki…

Tam anlamıyla bir “Bölünmüş bir Türkiye…”

Osman Kavala savcılarının eline geçse, anında içerdesiniz.

Bir Türkiye düşünün ki, neredeyse 28 Mayıs seçim gecesi gibi bölünmüş…