Harbiye’de Levent Yüksel Gecesi

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden şarkıcı ve besteci Levent Yüksel, 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle bir araya gelecek. Sanatçının kariyerinin en sevilen eserlerini seslendireceği konserin biletleri bilet satış platformlarında yerini aldı.

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Harbiye’de Levent Yüksel Gecesi
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Şarkıcı ve besteci Levent Yüksel, kariyeri boyunca geniş kitlelerin beğenisini kazanan zamansız şarkılarını seslendirmek üzere 9 Ekim akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Jolly Joker tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ünlü sanatçının geçmişten günümüze uzanan geniş repertuvarından özel bir seçki sunacağı bu açık hava konseri için biletler dijital platformlar üzerinden satışa sunuldu.

30 YILI AŞAN MÜZIKAL YOLCULUK

1993'te yayımlanan "Med Cezir" albümüyle müzik kariyerinde büyük çıkış yakalayan Yüksel, "Zalim", "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Ya Sonra" ve "Dedikodu" gibi sevilen eserlere getirdiği yorumla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: AA

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