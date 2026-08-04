Harbiye’de Levent Yüksel Gecesi

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Şarkıcı ve besteci Levent Yüksel, kariyeri boyunca geniş kitlelerin beğenisini kazanan zamansız şarkılarını seslendirmek üzere 9 Ekim akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Jolly Joker tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ünlü sanatçının geçmişten günümüze uzanan geniş repertuvarından özel bir seçki sunacağı bu açık hava konseri için biletler dijital platformlar üzerinden satışa sunuldu.

30 YILI AŞAN MÜZIKAL YOLCULUK

1993'te yayımlanan "Med Cezir" albümüyle müzik kariyerinde büyük çıkış yakalayan Yüksel, "Zalim", "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Ya Sonra" ve "Dedikodu" gibi sevilen eserlere getirdiği yorumla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: AA