Haluk Bilginer: Bizim Utanan İnsanlara İhtiyacımız Var

Nürnberg’de bu yıl 30’uncusu düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali, açılış galasıyla başladı. 8 Mart’a kadar sürecek festivalin açılış gecesinde usta oyuncu Haluk Bilginer’e onur ödülü takdim edildi.

Haluk Bilginer’e ödülü; Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner, yönetmen Margarethe von Trotta ve yapımcı Bettina Brokemper birlikte verdi.

Onur ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Haluk Bilginer, ödülün kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Bence dil yetmediği için sanat var. Duyguları anlatmak için kelimeler yetmeyince insanlar beste yapıyor, dans ediyor, tiyatro ve sinema yapıyor. Sinema bütün sanat dallarını kapsayan muhteşem bir araçtır" dedi.

'SANAT POLİTİK OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Dünyadaki gelişmelere de değinen Bilginer, "Utanmayı bilmeyenler yönettikçe dünya daha kötüye gidecek. Bizim utanan insanlara ihtiyacımız var. Başkası adına utanma ve üzülme duygusunu anlatmaya kelimeler yetmeyince film çekiyorsunuz. Sanat politiktir ve politik olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

'AŞIRI SAĞIN YÜKSELDİĞİ BİR DÖNEMDE...'

Festival Başkanı Adil Kaya, Türkiye-Almanya Film Festivali’nin kültürleri sınırların ötesinde buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Bu festival Almanya’daki toplumsal bütünleşmeye önemli katkılar sunuyor" dedi. Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ise, festivalin farklı kültürler arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, "Bu yıl onur ödülünü alan Haluk Bilginer, sanat ve insan hakları alanındaki dik duruşuyla örnek olmuş bir isimdir. Tarihe dayanan Türk-Alman dostluğu bu tür festivallerle pekişmektedir" diye konuştu.

Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner de, Haluk Bilginer’i "insan hakları şehri" olarak anılan Nürnberg’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Festivalin iki ülkenin sinema kültürlerini bir araya getirmenin ötesinde farklı kültürlerden insanların kaynaşmasını sağladığını ifade eden Lehner, "Bu festival ayrımcılığı reddediyor, çeşitliliğe önem veriyor. Aşırı sağın yükseldiği bir dönemde demokratların bir araya gelmesi gerektiğini gösteren önemli bir etkinlik" dedi.

Festival Direktörü Ayten Akyıldız ise, program kapsamında 44 uzun, kısa ve belgesel filmin izleyiciyle buluşacağını açıkladı. İki film dünya, beş film uluslararası ve 13 film Almanya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek. 33 film ise Nürnberg’de ilk kez gösterilecek. Yarışma bölümlerinde 21 film 9 ödül için yarışacak."

Festival kapsamında ayrıca yönetmenlerle söyleşiler ve tematik konuşmalar da düzenlenecek.

Kaynak: ANKA