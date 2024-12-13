Guns N’ Roses Konserinin Biletleri Satışa Çıktı
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses 32 yıl aranın ardından Türkiye’ye geliyor. Grubun vereceği konserin biletlerinin genele satışı ise başladı.
Rock müziğin efsaneleri Guns N' Roses, 2025’te vereceği Avrupa ve Ortadoğu turnesi kapsamında, tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2 Haziran 2025'te Türkiye'ye geliyor.
Ön satış süresi boyunca yoğun ilgili gören stadyum konserinin biletleri bugün (13 Aralık) itibariyle genel satışa açıldı.
TAM KADRO SAHNEDE OLACAKLAR
1993’te Türkiye’de Stadyum konseri veren Guns N’ Roses, 32 yıl sonra 2 Haziran 2025’te BJK Tüpraş Stadyumu’nda vereceği konserinde tam kadro sahnede olacak.
Grup Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas), ve Slash’ten (lead gitar) oluşuyor.
İkonik hitler ve unutulmaz canlı performansları İstanbul’da konser verecek olan Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahne alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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