Guns N’ Roses Konserinin Biletleri Satışa Çıktı

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses 32 yıl aranın ardından Türkiye’ye geliyor. Grubun vereceği konserin biletlerinin genele satışı ise başladı.

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Guns N’ Roses Konserinin Biletleri Satışa Çıktı

Rock müziğin efsaneleri Guns N' Roses, 2025’te vereceği Avrupa ve Ortadoğu turnesi kapsamında, tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2 Haziran 2025'te Türkiye'ye geliyor.

Ön satış süresi boyunca yoğun ilgili gören stadyum konserinin biletleri bugün (13 Aralık) itibariyle genel satışa açıldı.

Guns N’ Roses Konserinin Biletleri Satışa Çıktı - Resim : 1

TAM KADRO SAHNEDE OLACAKLAR

1993’te Türkiye’de Stadyum konseri veren Guns N’ Roses, 32 yıl sonra 2 Haziran 2025’te BJK Tüpraş Stadyumu’nda vereceği konserinde tam kadro sahnede olacak.

Grup Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas), ve Slash’ten (lead gitar) oluşuyor.

İkonik hitler ve unutulmaz canlı performansları İstanbul’da konser verecek olan Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahne alacak.

Guns N’ Roses Konserinin Biletleri Satışa Çıktı - Resim : 2

Efsanevi Rock Grubu Guns N' Roses 32 Yıl Sonra İstanbul'da Konser Verecek! Biletler Ne Zaman Satışa Çıkıyor?Efsanevi Rock Grubu Guns N' Roses 32 Yıl Sonra İstanbul'da Konser Verecek! Biletler Ne Zaman Satışa Çıkıyor?Kültür - Sanat
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Kaynak: Haber Merkezi

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