Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'ye Geliyor

Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Andre Reyes öncülüğünde İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ve Adana'da konser verecek. Grubun Türkiye turnesi 19-24 Eylül’de yapılacak.

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Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'ye Geliyor

Dünyaca ünlü, Grammy Ödüllü Gipsy Kings by Andre Reyes, Türkiye'ye geliyor. "Yapı Kredi 80. Yıl Feelin’ Good" kapsamında yapılacak Türkiye turnesi 19-24 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Grup, Andre Reyes öncülüğünde İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ve Adana'da konser verecek. Katılımcılar, grubun dünyaca ünlü şarkılarından "Bamboleo", "Djobi Djoba" ve "Baila Baila" gibi eserleri canlı dinleyebilecek.​​​​​​​

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