Görüntüler Türkiye'den: Binlerce yıllık 'Bocuk Gecesi' geleneği

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde, bin yıllık gelenek olan "Bocuk Gecesi" ilginç görüntülere sahne oldu.

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Görüntüler Türkiye'den: Binlerce yıllık 'Bocuk Gecesi' geleneği - Resim: 1

Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçtiğimiz yıllarda yapılamayan "Bocuk Gecesi" Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkı işbirliğinde Çamlıca Kültür ve Sanat Evi önünde gerçekleştirildi.

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Görüntüler Türkiye'den: Binlerce yıllık 'Bocuk Gecesi' geleneği - Resim: 2

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha birçok ilden gelen yüzlerce vatandaş Keşanlılar ile birlikte yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi. 

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Görüntüler Türkiye'den: Binlerce yıllık 'Bocuk Gecesi' geleneği - Resim: 3

Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.

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Görüntüler Türkiye'den: Binlerce yıllık 'Bocuk Gecesi' geleneği - Resim: 4

Bocuk Gecesi'nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan yüzlerce insan, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Makyaj ve köstüm yarışmalarının da yapıldığı karnavalda renkli anlar yaşandı.

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