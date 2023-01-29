Görüntüler Türkiye'den: Binlerce yıllık 'Bocuk Gecesi' geleneği
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde, bin yıllık gelenek olan "Bocuk Gecesi" ilginç görüntülere sahne oldu.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçtiğimiz yıllarda yapılamayan "Bocuk Gecesi" Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkı işbirliğinde Çamlıca Kültür ve Sanat Evi önünde gerçekleştirildi.
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha birçok ilden gelen yüzlerce vatandaş Keşanlılar ile birlikte yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi.
Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.
Bocuk Gecesi'nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan yüzlerce insan, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Makyaj ve köstüm yarışmalarının da yapıldığı karnavalda renkli anlar yaşandı.