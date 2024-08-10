Göbeklitepe’de 13 Bin Yıllık Takvim Bulundu

Göbeklitepe’de yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait takvim bulundu. Takvim, neolitik dönemde zaman takibinin tahmin edilenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

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Göbeklitepe’de 13 Bin Yıllık Takvim Bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe arkeolojik sit alanı, insanlığın geçmişine ışık tutan yeni bulguların adresi olmaya devam ediyor. Edinburgh Üniversitesi’nden arkeologlar, çok sayıda taş sütun üzerine kurulan arkeolojik sit alanı Göbeklitepe’de bulunan, diğerlerine göre daha ihtişamlı bir sütun üzerindeki oymaların, takvim olarak kullanılmış olabileceğini bildirdi.

Edinburgh Üniversitesi tarafından yayımlanan çalışma, Göbeklitepe'nin bilinen en eski güneş takvimi olabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, buldukları takvimin 365 günü kapsayan ve 12 ay dönemi ve ek olarak 11 günü içerdiğini belirlediler, bu da zaman anlayışının ileri seviyede olduğunu gösteriyor.

Takvim üzerinde geometrik semboller, kuş ve figürleri ve ‘’V’’ harfine benzeyen bir sembol bulunuyor. Bu semboller araştırmacıların keşfettiği bir sistem ile sayıldığında ortaya, kendini tekrar eden 365’de bir tekrar eden bir güneş yılı takvimi ortaya çıkıyor. Takvim üzerinde ilgi çekici figürlerden biri olan boynundaki "V" sembolü ile büyük bir kuş figürü, yaz gün dönümünü temsil ediyor, bu figürün o dönemin yaz takım yıldızından esinlendiği düşünülüyor.

Kaynak: ANKA

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