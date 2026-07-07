Geri Sayım Başladı: Metal Müziğin Devleri İstanbul’a Çıkarma Yapıyor

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Hard rock ve metal müzik tutkunlarının heyecanla beklediği büyük buluşmanın detayları belli oldu. Türkiye'nin metal müzik festivalleri arasında yer alan "Bosphorus Open Air Metal Fest", 19-20 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

BOSSEV Derneği ile Bosphorus Productions işbirliğinde Maximum UNIQ Açıkhava'da gerçekleştirilecek festival, bu yıl beşinci kez düzenlenecek.

15 FARKLI ÜLKEDEN DEV KADRO

İki gün sürecek organizasyonda Norveç'ten Satyricon ve Kampfar, ABD'den I Am Morbid ile Terrorizer, Kanada'dan Kataklysm, Portekiz'den Moonspell, Almanya'dan Rage ve Tankard, Brezilya'dan Sarcofago, İsveç'ten Eleine, Çekya'dan Fleshless, Cutterred Flesh ve Nahum, Macaristan'dan Atrox Trauma, Yeni Zelanda'dan 3000AD ile Türkiye'den Moribund Oblivion, Khepra ve Yaşru sahne alacak.

2026'NIN TEK METAL FESTİVALİ

2021'den bu yana düzenlenen festival, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek tek metal müzik festivali olma özelliğini taşıyor. Festival organizasyonu, etkinlikle İstanbul'un uluslararası metal müzik sahnesindeki konumunu güçlendirmeyi ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları Türkiye'deki dinleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

BİLET SATIŞ NOKTALARI AÇIKLANDI

Bosphorus Open Air Metal Fest'in biletleri Bubilet'in yanı sıra İstanbul'da Hammer Müzik, İzmir'de Stüdyo Ümit, Bursa'da Şenol Heavy Metal Shop, Ankara'da ise Toxin Müzik ve Heavy Craft satış noktalarından temin edilebiliyor.

Kaynak: AA