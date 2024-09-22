Fransız Sanatçı Ankara'da Bir Apartmana Renk Kattı

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonlarından bir eseri Çankaya'daki apartmanın duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti.

Fransız Sanatçı Ankara'da Bir Apartmana Renk Kattı

Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde başkente gelen Casabianca, Avrupa Miras Günleri kapsamında Çankaya John F. Kennedy Caddesi'nde performans sergiledi.

Casabianca, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yer alan "Genç Kız Portresi" eserini enstalasyon tekniğiyle bir apartmanın duvarına yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından resmetti.

Sanatçı Casabianca, 25 Eylül'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 28 Eylül'de de Fransız Kültür Merkezi'nde kolaj çalışması yapacak.

Kaynak: AA

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