Festivaller, Dev Konserler ve Paha Biçilemez Sergilerle Dolu Bir Yaz

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Küresel sanat haritası, yaz sezonunun gelişiyle birlikte dünyanın dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan dev organizasyonlarla adeta renkleniyor. Avrupa sokaklarından Avustralya salonlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada; edebiyat tutkunlarını, sinemaseverleri ve müzik tutkunlarını bir araya getiren prestijli festivaller ile dünyaca ünlü yıldızların stadyum konserleri kültür-sanat gündemini zirveye taşıyor.

EDEBİYAT VE SİNEMA DÜNYASI BU FESTİVALLERDE BULUŞUYOR

İsviçre'nin Zürih kentinde 6-12 Temmuz'da gerçekleşecek "Zürih Edebiyat Festivali" (Zurich Literature Festival), uluslararası yazarları, şairleri ve edebiyatseverleri bir araya getirecek. Programda söyleşiler, yazar okuma etkinlikleri ve edebiyat odaklı buluşmalar gerçekleştirilecek.

İngiltere'de devam eden "Bradford Edebiyat Festivali" (Bradford Literature Festival), 12 Temmuz'a kadar söyleşiler, paneller, yazar buluşmaları ve imza günleriyle farklı ülkelerden katılımcıları ağırlayacak.

Edebiyatseverlerle yazarları buluşturan "West Cork Edebiyat Festivali" (West Cork Literary Festival) 10-17 Temmuz'da İrlanda'da düzenlenecek.

Avustralya'da düzenlenen "Melbourne Belgesel Film Festivali" (Melbourne Documentary Film Festival), ay sonuna kadar dünyanın farklı ülkelerinden belgesel filmleri izleyicinin beğenisine sunacak.

İrlanda'nın Galway kentinde 38. kez düzenlenecek "Galway Film Festivali" (Galway Film Fleadh), yarın başlayarak 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Çekya'nın Karlovy Vary kentinde düzenlenen "60. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali" (60. Karlovy Vary International Film Festival) 11 Temmuz'da sona erecek.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen "73. Pula Film Festivali" 9-16 Temmuz'da sinemaseverleri ağırlayacak.

ABD SİNEMALARINDA 'MOANA' VE 'EVIL DEAD' RÜZGARI

ABD'de 10 Temmuz'da komedi türündeki "The Invite", Disney'nin 2016 yapımı animasyon filminin canlı aksiyon uyarlaması "Moana", korku serisinin yeni filmi "Evil Dead Burn", romantik komedi "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass" ile "Night Nurse", "Baby Doe" ve "Si Du" izleyiciyle buluşacak.

DÜNYA YILDIZLARINDAN AVRUPA ÇIKARTMASI

Ultra Europe elektronik müzik festivali, 10-12 Temmuz'da Hırvatistan'da düzenlenecek. "Kopenhag Caz Festivali" (Copenhagen Jazz Festival), 3-12 Temmuz'da Danimarka'da, müzik festivali "NOS Alive Festival" 9-11 Temmuz'da Portekiz'de gerçekleştirilecek. "Sokak Müziği Festivali" (Street Music Festival) Romanya'da, "Tiree Müzik Festivali" (Tiree Music Festival) İskoçya'da 10-12 Temmuz'da izlenebilecek.

The Weeknd, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta 8, 10, 11 ve 12 Temmuz'da konser verecek. Rock grubu Scorpions 60. yıl turnesi kapsamında 8 Temmuz'da Portekiz'in Lizbon şehrinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Uluslararası turnelerini sürdüren Bad Bunny, Bruno Mars, Ariana Grande ve Iron Maiden, hafta boyunca farklı ülkelerde hayranlarıyla buluşacak. Bad Bunny, 10-11 Temmuz'da İsveç'in Stockholm kentinde performans sergilerken, Bruno Mars yarın Hollanda'nın Amsterdam kentinde, 10 ve 11 Temmuz'da ise İspanya'nın Madrid kentinde konser verecek.

Ariana Grande, bugün, 8 ve 9 Temmuz'da ABD'nin Atlanta kentindeki konserlerinde dinleyicileriyle bir araya gelecek. Iron Maiden yarın Portekiz'in Lizbon, 11 Temmuz'da da İngiltere'nin Knebworth bölgesinde sahneye çıkacak.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry ise, Avrupa yaz festivalleri kapsamında 8 Temmuz'da Almanya'nın Stuttgart kentindeki Jazz Open, 9 Temmuz'da Fransa'nın Aix-les-Bains kentindeki Musilac, 11 Temmuz'da Nimes kentindeki Festival de Nimes ve 12 Temmuz'da Nancy kentindeki Nancy Open Air müzikseverlerle buluşacak.

SARAYBOSNA VE BALİ'DE KÜLTÜREL DİRENİŞ VE MİRAS

Çatışma, güç, toplumsal hafıza ve direniş temalarını işleyen WARM Festival, 6-12 Temmuz'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşecek. Festival bir hafta boyunca sergiler, film gösterimleri, müzik performansları ve söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Hırvatistan'ın önemli kültür organizasyonlarından "Dubrovnik Yaz Festivali" (Dubrovnik Summer Festival), 10 Temmuz- 25 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Asya'da, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen "Bali Sanat Festivali" (Bali Arts Festival), 11 Temmuz'da sona erecek.

MÜZELER KAPALI GİŞE, KAMİL FIRAT SERGİSİ RUSYA'DA

"Tracey Emin" sergisi 31 Ağustos'a kadar, "Frida: The Making of an Icon" sergisi 3 Ocak 2027'ye kadar, "Julio Le Parc" sergisi 1 Mayıs 2027'ye kadar Londra'daki Tate Modern'de ziyarete açık olacak.

Londra'daki Victoria and Albert Museum'da 8 Kasım'a kadar "Schiaparelli: Fashion Becomes Art", 3 Ocak 2027'ye kadar "The Music is Black: A British Story" ve 10 Ocak 2027'ye kadar "Rising Voices: Contemporary Art from Asia, Australia and the Pacific" başlıklı sergiler görülebilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de "Matisse: 1941-1954" 26 Temmuz'da, "Hilma af Klint: Paintings for the Temple (1906-1915)" 30 Ağustos'ta sona erecek. Müzede ayrıca 10-26 Temmuz'da "Wael Shawky: Drama 1882" ve "Laure Prouvost: We Felt A Star Dying" başlıklı sergiler ziyaret edilebilecek.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki ROSPHOTO Devlet Müzesi ve Sergi Merkezi'nde 23 Ağustos'a kadar çağdaş Türk fotoğraf sanatçısı Kamil Fırat'ın "Türkiye Hakkında" başlıklı sergisi devam edecek. Yüzü aşkın fotoğrafın yer aldığı sergide, sanatçının Anadolu'nun farklı bölgelerinde uzun yıllar boyunca çektiği eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA