Everest’in Eksi 60 Derecelik Zirvesinde Bir Yas Yolculuğu: 'Tanrıların Tahtında' Raflarda

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Edebiyat dünyası, insan psikolojisinin sınırlarını dünyanın en acımasız coğrafyasında test eden sarsıcı bir romanla tanışıyor. Yazar Gülsel Ceren Güneş’in iki yıllık yoğun ve titiz bir araştırma sürecinin ardından kaleme aldığı 'Tanrıların Tahtında' adlı eseri, Toros Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Güçlü görsel dili ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken roman, sadece fiziki bir zirve tırmanışını değil; tamamlanamamış bir yasın, derin bir suçluluk duygusunun ve köklü bir kişisel hesaplaşmanın izlerini sürüyor.

1999 DEPREMİ’NDEN EVEREST’İN ZİRVESİNE UZANAN MEZARSIZLIK SIZISI

1999 Depremi'nde ailesini kaybeden ve sevdiklerinin mezarsızlığıyla yüzleşen ana karakter Tomris, 5 yıl önce Everest'te hayatını kaybeden eşi Deniz'in bedenini aşağı indirmek üzere dünyanın en acımasız coğrafyasına doğru yola çıkar. Boeing 737 uçaklarının uçuş yüksekliğinde, eksi 60 derece soğukta yatan eşinin cesedine ulaşma çabası, sadece fiziki bir tırmanış değil; aynı zamanda bitmeyen bir yasın, suçluluk duygusunun ve kişisel bir hesaplaşmanın dışavurumudur.

“Başkalarının kocaları ölünce mermer taşların altındaki cesedinin içinden çiçekler açar. Onun kocasınınki öyle değil; Boeing 737 uçaklarının uçuş yüksekliğinin biraz altında bir yerde, eksi altmış derece soğukta yatıyor. Beş senedir.”

ERİL 'FETİH' SÖYLEMİNE KARŞI KADIN ŞEFKATİ

'Tanrıların Tahtında', yüksek irtifa dağcılığına dair kalıplaşmış "fethetme" (conquer) söylemini tersyüz ediyor. Erkeklerin bir güç gösterisi olarak yaklaştığı dağ; kadınların gözünde çöpleri aşağı indirdikleri, birbirlerine alan açtıkları, dayanışma gösterdikleri ve şefkatle dokundukları canlı bir varlığa dönüşüyor. Gülsel Ceren Güneş, iki yıllık titiz bir araştırma sürecinin ardından kaleme aldığı eserinde, dağcılık tekniklerinden Şerpa mitolojisine kadar son derece incelikli bir atmosfer inşa ediyor.

ŞERPA MİTOLOJİSİ

Şerpaların bir tanrıça olarak gördüğü Everest'e tırmanmanın getirdiği "günah" duygusu ile Nepal hükümetinin dağ turizmine mahkum ettiği kadim halkın yaşam mücadelesi romanda çarpıcı bir sosyal fon oluşturuyor. Visual atmosferi ve sinematografik derinliği son derece yüksek olan yapıt, okuru buzun, rüzgârın ve insan psikolojisinin en çıplak haliyle baş başa bırakıyor.

Kaynak: Haber Merkezi