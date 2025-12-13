Eurovision'da İsrail Krizi Tırmanıyor! 1994 Birincisi de Ödülünü İade Edecek

Eurovision'da İsrail çatlağı büyüyor... 2024 birincisi Nemo'nun ardından 1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Charlie McGettigan da ödülünü geri gönderecek.

Son Güncelleme:
Eurovision'da İsrail Krizi Tırmanıyor! 1994 Birincisi de Ödülünü İade Edecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak, ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

'ÖDÜLÜMÜ İADE EDECEĞİM'

McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Üç Ülkeden Eurovision’a Boykot! İsrail Kararı Ayağa KaldırdıÜç Ülkeden Eurovision’a Boykot! İsrail Kararı Ayağa KaldırdıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Eurovision İsrail
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bu Hafta 9 Yeni Film Vizyonda Bu Hafta 9 Yeni Film Vizyonda
Papa 14. Leo'nun Ziyaretinin Ardından Gün Yüzüne Çıkarıldı! İznik'te Müthiş Keşif... Hem Türkiye Hem de Dünya İçin Bir İlk Papa 14. Leo'nun Ziyaretinin Ardından Gün Yüzüne Çıkarıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı
Merkez Bankası Resmen Duyurdu! Kredi Kartı Faizleriyle İlgili Kritik Karar Kredi Kartı Faizleriyle İlgili Kritik Karar
Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat
Milyonların Gözü 18 Aralık'ta! Kapalı Zarfla Verdiler: İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi Kapalı Zarfla Verdiler... İşte TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebi