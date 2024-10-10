Esenyurt'un Sorunlarını 'Tiyatro' Anlatacak

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ünlü oyuncu Tamer Levent’i makamında ağırladı. Esenyurt’ta mahallelerin sorunlarının drama ve tiyatro ile anlatılması projesinin hayata geçirilmesi amacıyla gerçekleşen görüşme sonrası ortak çalışmalar için harekete geçildi.

Başkan Özer, "Bizim amacımız, Esenyurt gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kenti, bir arada yaşamanın güzelliklerini sergileyen bir merkez haline getirmek" dedi.