Esenyurt'un Sorunlarını 'Tiyatro' Anlatacak

Oyuncu Tamer Levent, 'Sanatçı İnsan Mahalle Festivalleri' projesinin Esenyurt’ta hayata geçirilmesi amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i makamında ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Esenyurt'un Sorunlarını 'Tiyatro' Anlatacak

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ünlü oyuncu Tamer Levent’i makamında ağırladı. Esenyurt’ta mahallelerin sorunlarının drama ve tiyatro ile anlatılması projesinin hayata geçirilmesi amacıyla gerçekleşen görüşme sonrası ortak çalışmalar için harekete geçildi.

Başkan Özer, "Bizim amacımız, Esenyurt gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kenti, bir arada yaşamanın güzelliklerini sergileyen bir merkez haline getirmek" dedi.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Ünlü Restorandan İlginç Talep: Müşteriden İstedikleri Şoke Etti İstanbul'un Ünlü Restorandan İlginç Talep: Müşteriden İstedikleri Şoke Etti
'Antrenör' Dizisi Sete Çıktı 'Antrenör' Dizisi Sete Çıktı
Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu
Perihan Savaş'tan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf