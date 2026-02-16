Emmy ödüllü İsrailli Dana Eden Atina'da Ölü Bulundu

Emmy ödüllü 'Tehran' dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu. 52 yaşındaki ünlü yapımcının kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

İsrail'in önde gelen televizyon yapımcılarından, uluslararası çapta ünlenen "Tehran" dizisiyle Emmy ödülü kazanan Dana Eden, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir otelde ölü bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Yunan polisinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ve olası bir cinayet ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.

BOYUN VE ELLERİNDE ŞÜPHELİ MORLUKLAR

Yunan basını ise Eden'in dizi çekimleri için bulunduğu Atina'daki otelde 52 yaşında hayatını kaybettiğini, boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini ileri sürdü.

Yetkililerin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Eden'in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada, "Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyaya ve kamuoyuna "doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma ve hassasiyet gösterme" çağrısı yapılırken, Eden'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için zor bir dönem olduğu vurgulanarak mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.

Kaynak: AA

