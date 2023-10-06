Efsane rock grubu AC/DC, Türkiye'ye geliyor

1973 yılında kurulan dünyaca ünlü, efsane rock grubu AC/DC, 50. yıllarını kutladıkları dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Rock'n Roll dozu yüksek konserleriyle tanınan grup, 20 Ekim’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan AC/DC, İstanbul’daki konserlerinde rock müziği tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Hayranların sabırsızlıkla beklediği konserin biletleri bugün www.biletix.com’dan satışa sunulacak.