Efsane rock grubu AC/DC, Türkiye'ye geliyor

Enerjisi yüksek konserleriyle tanınan efsanevi rock grubu AC/DC, 20 Ekim'de Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak.

Son Güncelleme:
Efsane rock grubu AC/DC, Türkiye'ye geliyor

1973 yılında kurulan dünyaca ünlü, efsane rock grubu AC/DC, 50. yıllarını kutladıkları dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Rock'n Roll dozu yüksek konserleriyle tanınan grup, 20 Ekim’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan AC/DC, İstanbul’daki konserlerinde rock müziği tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Hayranların sabırsızlıkla beklediği konserin biletleri bugün www.biletix.com’dan satışa sunulacak.

Son Güncelleme:
Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak
İBB açıkladı: İstanbul'da 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz! İstanbul'da 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz!
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak
269 bin dekar alanda hasadı başladı... 200 TL'den satılacak. Üreten paraya doyacak 269 bin dekar alanda hasadı başladı... 200 TL'den satılacak. Üreten paraya doyacak
Kazı başkanı açıkladı: Heykel kırıldı mı, sansürlendi mi? Kazı başkanı açıkladı: Heykel kırıldı mı, sansürlendi mi?
Merve Dizdar'dan beklenmedik hareket... Ezgi Mola'nın sırrını deşifre etti Merve Dizdar'dan beklenmedik hareket... Ezgi Mola'nın sırrını deşifre etti
ÇOK OKUNANLAR
Yarışmada olaylı gece: MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı Yarışmada olaylı gece: MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı
Emekliye 29 Ekim ikramiyesinde yeni detaylar: Ne kadar olacak, kimlere yatacak? Emekliye 29 Ekim ikramiyesinde yeni detaylar
Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz onlarca rota
Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere hibe ve kredi desteği! İşte şartları... Depremzedelere hibe ve kredi desteği
Yusuf Güney: Ev sahibim 50 bin lira kira istedi, İngiltere'ye kesin dönüş yapıyorum Yusuf Güney: Ev sahibim 50 bin lira kira istedi, İngiltere'ye kesin dönüş yapıyorum