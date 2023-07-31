Edebiyatçılar Marmara Adası'nda buluşuyor

2. Marmara Adası Edebiyat Günleri, bu yıl 22 yazar, şair ve edebiyat insanının katılımıyla 4-5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

1960-1970'lerde Yaşar Kemal, Oktay Rıfat, Fethi Naci, Edip Cansever gibi edebiyatçıları konuk etmiş, Eşref Şefik'in yazar ve sanatçı dostlarını ağırlamış olan Ada'da edebiyat geleneğini yaşatmak ve sürdürmek için bir araya gelen Ada dostlarının girişimiyle ilki geçen yıl yapılan Marmara Adası Edebiyat Günleri'nin bu yılki teması, edebiyatın halklar ve insanlar arasında köprüler kurma gücünden hareketle: "Edebiyat denizleri aşar karalara ulaşır" olarak belirlendi.

YUNANİSTAN'DAN İKİ KONUK

Bu yıl edebiyat günlerinin iki Yunan konuğu var: Dimitris Sotakis ve Marmara kökenli Ioannis Papachristou.

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı.Yeni okur ve yazarların yetişmesi umuduyla Müge Acar ve Aysun Altındağ çocuk edebiyat atölyeleri düzenliyorlar. Açılışın yapılacağı şiir akşamında Altay Öktem, Asuman Susam ve Müge Acar şiirlerini seslendirecekler.

Yazarlar Ayfer Tunç, Defne Suman, Dimitris Sotakis, Hakan Akdoğan, Haluk Oral, Ioannis Papachristou, Mahir Ünsal Eriş, Mehmet Akif Yıldırım, Mine Söğüt, Murat Uyurkulak, Mustafa Çevikdoğan, Sema Kaygusuz, Turhan Günay'ın çeşitli konulardaki konuşmalarının moderatörlüğünü Cem Erciyes, Eylül Görmüş ve Oya Baydar yapacak.

Yazarlar, Çınarlı ve Gündoğdu köylerinde de halkla buluşarak kitaplarını imzalayacaklar.

Marmara Adası Edebiyat Günleri; Marmara Adası Dostları Derneği, Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği ve Gündoğdu Köyü Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği'nin ortak çabaları, Ada halkının katkı ve dayanışmasıyla düzenleniyor. Etkinliğin sunuculuğunu Hülya Çelik üstleniyor.