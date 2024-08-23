Ebru Yaşar'dan Erzurum'da Tarihi Rekor! 120 bin Seyirci Dinledi

Geçtiğimiz akşam Erzurum'da sahne alan Yaşar, Halil Ülgü imzalı şık beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı. Konser alanını dolduran 120.000 seyirci, Ebru Yaşar'ın hit şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti.

DESİBEL REKORU KIRILDI

Bu coşku, desibel rekoru kırılmasıyla taçlandı. Seyircilerin hep bir ağızdan söylediği şarkılar, Erzurum semalarında yankılanırken, konser alanında unutulmaz anlar yaşandı.Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalarak en sevilen şarkılarını seslendiren Ebru Yaşar, seyircilerin enerjisiyle adeta büyülendi.

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR VE SEVİNÇ KAYNAĞI'

Başarılı sanatçı konser sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün hep beraber harika bir etkinlik yaşadık. Böylesine büyük bir kalabalığın önünde rekor kırmak, benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu." dedi.

'KALBİMDE ÖZEL BİR YERE SAHİP OLACAK'

Ebru Yaşar, aynı zamanda Erzurum'un kültürel zenginliklerine de vurgu yaparak, "Bu şehirde olmak ve bu coşkuyu yaşamak benim için çok özel. Erzurum her zaman benim kalbimde özel bir yere sahip olacak." şeklinde konuştu.

Sanatçı, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserlerle geniş bir kitleye ulaşmış, her konserde büyük beğeni toplamıştı. Erzurum'da kırdığı bu rekor, Yaşar'ın müzik kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

KONSERİ 120 BİN KİŞİ İZLEDİ

Erzurum tarihinin en kalabalık etkinliği, Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ebru Yaşar konseri oldu. Merkez nüfusu 348.000 olan Erzurum'da Ebru Yaşar konserini 120.000 kişi izledi.