Dünyanın Hayran Olduğu Ses İstanbul'a Geliyor: Sevdalinka Efsanesi İçin Geri Sayım

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Bosna-Hersek'in köklü müzik geleneği "Sevdalinka"nın dünyaca tanınan yorumcusu Amira Medunjanin, 24 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

SEVDALİNKA GELENEĞİNİN YAŞAYAN EFSANESİ

Geleneksel Balkan müziğini çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiren ve dünya müzik sahnesinin en saygın isimleri arasında yer alan sanatçı, "Sevdalinka" geleneğini yeni kuşaklarla buluşturuyor.

Başarılı yorumcu, kariyeri boyunca yayımladığı albümler ve uluslararası konserlerle geniş dinleyici kitlesine ulaştı. "Ajde Jano", "Sto Te Nema", "Pjevat Cemo sta Nam Srce Zna" adlı eserlerdeki yorumuyla da dikkati çeken sanatçı, geleneksel ezgilere kendine özgü yorumuyla yeniden hayat veriyor.

Amira Medunjanin, müzik eleştirmenleri tarafından Balkan müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA