Dünyanın En Büyüğü, Roma Döneminde Yapıldı! Turistler O İlimize Akın Ediyor

Türkiye’de turizmde en çok tercih edilen yerler arasında bulunan Nevşehir Kapadokya’ya turistler akın etti. Bölgenin en uç noktasında bulunan ve dünyanın en büyük peribacası olarak da nitelendirilen Uçhisar Kalesi'ni bu yılın ilk 9 ayında 211 bin yerli ve yabancı turist akın etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Roma döneminde tüf kayanın oyulmasıyla yapılan, 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası görünümündeki kale, bölgeyi yüksekten izlemek isteyen turistler, yoğun ilgi gösteriyor.



Kapadokya bölgesine daha önce de geldiğini söyleyen Huriye Ölge isimli vatandaş, "Bu gelişimde de Şanlıurfa’dan misafirlerim ile geldim. Uçhisar Kalesi başta olmak üzere bu bölge, beni eskilere götürdü. Böyle bir yerde yaşamak istedim” derken Fethiye Yetimoğlu ise, "Kapadokya bölgesine ilk defa geliyorum. Gördüğüm kadarıyla şahane bir yer. İleride tekrar gelmek isterim, geleceklere de tavsiye ederim” diye konuştu.



Kapadokya’nın kuş bakışı izlendiği en yüksek nokta konumunda olan Uçhisar Kalesi'ne çıkıldığında, Uçhisar başta olmak üzere, Göreme, Avanos, Güvercinlik Vadisi, Cevizli Bağ vadisi, Uzundere Vadisi, Kızılçukur vadisi, Aşk Vadisi gibi birçok vadi görülebiliyor.

Bu yılın ilk 9 ayında 211 bin ziyaretçi ağırlayan Uçhisar Kalesi geçtiğimiz yılda toplam 288 bin ziyaretçi ağırladı.

Kaynak: İHA